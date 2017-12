Spectacole de excepţie în noua stagiune muzicală a Teatrului „Oleg Danovski”

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” va deschide stagiunea muzicală 2007 – 2008 la finele lunii septembrie, cînd este programat un concert simfonic prezentat sub bagheta dirijorilor americani Dinu Ghezzo şi Brittany Osman. Evenimentul va avea loc în sala teatrului, pe data de 28 septembrie, începînd cu ora 19.00 şi va cuprinde piese de muzică contemporană, Concertul pentru clarinet şi orchestră de Weber şi o simfonie de Mozart. Pe data de 30 septembrie, se va desfăşura, în aceeaşi locaţie, tot de la ora 19.00, spectacolul de balet „Giselle”. Pentru 5 octombrie a fost programat, la sala teatrului, un concert simfonic Tineri dirijori americani – Hilary Kromnick, Ji Hee Kim şi Adam Vidiksis, cu piese de muzică contemporană, o simfonie de Haydn sau Mozart şi un poem simfonic de Liszt. Baletomanii de la malul mării sînt invitaţi, pe 6 octombrie, de la ora 19.00, la sala teatrului, la premiera spectacolului „Spărgătorul de nuci”, în coregrafia lui Gheorghi Kovtun, artist emerit al Federaţiei Ruse. Pentru iubitorii operei a fost pregătit spectacolul „Traviata” de G. Verdi, care urmează să fie prezentat pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, sub bagheta maestrului Răsvan Cernat, pe 7 octombrie, la ora 19.00. Din distribuţie fac parte soliştii: Elena Rotari, Răzvan Săraru, Răzvan Georgescu, Lucia Mihalache, Florian Ioniţă, Cătălin Ţoporoc, Laurenţiu Severin, Constantin Acsinte şi Ionela Duma.

Din programul de spectacole ale noii stagiuni mai fac parte, pe parcursul lunii octombrie, un concert simfonic dirijat de Răsvan Cernat (12 octombrie), avînd-o ca solistă pe violoncelista Laura Buruiană şi opereta „Văduva veselă” de Franz Lehar – dirijor Lucian Vlădescu (13 octombrie). Soliştii spectacolului de operetă vor fi: Daniela Vlădescu, Mădălina Diaconescu, Stefan Popov, Ciprian Done, Constantin Acsinte, Bogdan Caragea, Iulian Bratu, Cătălin Ţoporoc, Daiana Gavrilescu, George Ionescu, Gabriela Dobre, Laurenţiu Severin şi alţii. Pe 19 octombrie va avea loc un concert simfonic aniversar „Remus Georgescu” – 75 de ani, dirijor fiind Remus Georgescu, iar solist, Andrei Deleanu. Din programul concertului fac parte: Liszt – Poemul simfonic „Preludiile”, Remus Georgescu – Simfonia „Triade” (Ritual funebru „In Memoriam Decembrie 1989”) şi Ceaikovski – Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră în si bemol minor, op. 23.

Pe 20 octombrie, la sala teatrului, va avea loc spectacolul „Rigoletto” de G. Verdi, sub bagheta dirijorului Răsvan Cernat. Solişti vor fi: Robert Naghi, Camil Mara, Smaranda Drăghici, Constantin Acsinte, Lucia Mihalache, Gabriela Dobre, Laurenţiu Severin, Cătălin Ţoporoc, Florian Ioniţă, Iulian Bratu, Ionela Duma, Roxana Bageac, Marius Eftimie. Pe 26 octombrie, constănţenii sînt invitaţi la un concert simfonic dirijat de Radu Ciorei, iar pe 27 octombrie va fi prezentat spectacolul „Nunta lui Figaro”, de Mozart, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. Soliştii din distribuţie sînt: Stefan Popov, Ionela Duma, Răzvan Georgescu, Roxana Bageac, Claudia Codreanu, Constantin Acsinte, Magda Marcu, Ciprian Done, Florian Ioniţă, Laurenţiu Severin, Silvia Simionescu. Directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu, a declarat că trei premiere sînt în pregătire pentru această toamnă, baletul „Spărgătorul de nuci”, în coregrafia lui Gheorghi Kovtun, opera „Carmen” şi spectacolul de balet „Cenuşăreasa”.