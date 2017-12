„Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2011“, la final

DOUĂ LUNI DE DISTRACŢIE Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2011“ destinat copiilor din mediul rural s-a încheiat. Două luni, în jur de 7.000 de elevi din judeţul Constanţa, câteva grupuri din Moldova, copii sportivi de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa dar şi copii instituţionalizaţi de la diverse centre de plasament, fundaţii sau asociaţii care îi au în grijă au avut posibilitatea să petreacă gratuit câteva ore binemeritate de relaxare şi joacă în compania altor copii la cele mai importante obiective turistice din oraş. Coordonatorul programului CJC, Edi Bădilă, a declarat că la acţiunea autorităţilor au participat copiii din toate comunele din judeţ, mai puţin elevii de la Castelu, cărora, în fiecare an primarul le-a refuzat această plăcere. „Programul a avut un succes foarte mare, a fost aşteptat cu sufletul la gură de toţi copiii participanţi. Ei s-au obişnuit ca în fiecare an să avem acest program şi nu vrem să-i dezamăgim. Anul acesta am reuşit să aducem şi alţi copii, care n-au mai văzut delfinii, animalele de la Microrezervaţie şi n-au ajuns nici la Aqua Magic. Programul are un impact deosebit de mare asupra copiilor, ei se bucură nespus să poată veni la mare, cu atât mai mult cu cât nu au posibilităţi financiare să vină în oraş şi nici atât să plătească bilet pentru intrările la obiectiele turistice. Primăriile au pus la dispoziţie transportul iar noi, ca organizatori, le-am asigurat o masă la prânz”, a declarat coordonatorul programului CJC.

PROGRAMELE PENTRU COPII VOR CONTINUA Spre deosebire de anul trecut, în acest an copiii n-au mai avut parte de circ, dar organizatorii spun că s-a compensat cu plimbarea în telegondolă deasupra staţiunii Mamaia şi un lucru bun este că nu s-au înregistrat incidente. „Programul „Spectacole pentru copii - Caravana Estival” va continua şi anul viitor, la fel ca restul programelor destinate copiilor: rechizitele, bursele, plimbările la muzeu şi mersul la patinoar”, a mai declarat Edi Bădilă. În ultima zi de program, au fost programaţi copiii din centrele de plasament din municipiul Constanţa care se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC), precum şi aprox. 20 de elevi de la Adamclisi, care au fost reprogramaţi pentru că în prima vizită în oraş au prins vreme ploioasă. „Participă copii din trei centre de plasament: Antonio, Micul Rotterdam şi Delfinul. Programul e o ocazie să se bucure, să se distreze, să vadă lucruri inedite, să fie împreună şi să socializeze. Pe feţele lor se vede bucuria şi entuziasmul pentru aceste ore petrecute la Delfinariu, Aqua Magic şi Telegondolă”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Mihaela Ristea. Printre copii s-a aflat şi Florin Bălăşoi, elev în clasa a IV-a, care a fost impresionat de evoluţiile delfinilor. „Mi-a plăcut cum au fost dresaţi delfinii. Spectacolul a fost foarte frumos”, a declarat Florin Bălăşoi de la Centrul de plasament „Delfinul”.