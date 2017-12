Programul „Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2012” a continuat, ieri, cu excursia oferită copiilor din comuna Agigea. Pe parcursul întregii zile, 132 de copii din Agigea au avut prilejul de a asista la spectacolul oferit la Delfinariu, de a se plimba cu telegondola, de a viziona un superb spectacol de circ şi de a se distra, timp de mai multe ore, în parcul de distracţii Aqua Magic. Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de marţi, miercuri, joi şi vineri ale fiecărei săptămâni. Principalul criteriu de selecţie a beneficiarilor acestui program vizează performanţele şcolare. “Copiii au primit cu mare bucurie această excursie. Unii mi-au spus că până acum nu au mai avut şansa să vadă Delfinariul, cu atât mai puţin să se plimbe cu telegondola sau să petreacă o zi în Aqua Magic”, a spus primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu. „După un an de învăţat, acum ne relaxăm. Este un program minunat, prin care avem şi noi ocazia să ajungem la Aqua Magic sau la Delfinariu. Eu nu am mai fost aici şi aşteptam cu nerăbdare să vin, mai ales că mulţi colegi mi-au povestit cât de frumos este“, a spus Eduard Săcărin, de 14 ani, din Agigea. Pentru a se asigura că cei mici vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cât mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriei implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi o masă. În plus, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului.