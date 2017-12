Spectacolele începutului de an

Casa de Cultură a Sindicatelor îi aşteaptă pe constănţeni, în sala de spectacole, în prima lună a noului an. Sezonul teatral al anului 2010 se va deschide cu o piesă de excepţie, „Portretul doamnei T.”, de Ana Maria Bamberger, având în distribuţie o mare actriţă a scenei teatrale româneşti: Olga Tudorache. Alături de îndrăgita actriţă, în producţia Teatrului Mic din Bucureşti va evolua Lucian Nuţă. Regia dramei este semnată de Liana Ceterschi, iar scenografia este realizată de Sanda Mitache. Textul piesei poate fi considerat cvasi-autobiografic, Olga Tudorache precizând, la un moment dat: „Doamna T. sînt eu!”. În acest context, referitor la conţinutul piesei, autoarea Ana Maria Bamberger a ţinut să facă o precizare: „Am fost întrebată dacă piesa ar conţine fragmente din viaţa doamnei Tudorache, ceea ce nu e aşa, sau nu în mod direct. Deşi o cunosc de mulţi ani pe doamna Olga, niciodată nu mi-a ’povestit’ lucruri din viaţa dânsei, nu mi-a făcut confidenţe pe care eu apoi să le fi folosit în piesă. Eu am scris o ficţiune şi episoadele povestite acolo sunt aşa cum am simţit şi mi-am imaginat eu că ar fi putut să le trăiască un asemenea personaj”. Piesa „Portretul Doamnei T.” reprezintă a treia colaborare a Anei Maria Bamberger cu Olga Tudorache, după „Noiembrie” (2003) şi „Peşte cu mazăre” (2004). Biletele s-au pus deja în vânzare la agenţia Casei de Cultură, la preţurile de 40 şi 50 de lei.

Următorul spectacol de teatru programat, în noul an, la Casa de Cultură, este comedia „Cafeneaua”, de Sam Bobrik & Ron Clark. „Cafeneaua” este o producţie a Teatrului Bulandra, în care râsul capătă gustul sărat al lacrimilor. Comedia îl va readuce la malul mării pe Horaţiu Mălăele, în postura de actor şi de regizor, distribuţia fiind întregită de Dana Dogaru şi Emilia Popescu. Piesa „Cafeneaua” este programată pe 8 februarie, de la ora 19.00, iar biletele se găsesc în vânzare la sediul Casei de Cultură la preţul de 50 şi 60 lei.