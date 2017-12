Spectacolul poate începe la Trofeul „Telegraf“

15:22:40 / 26 Ianuarie 2017

Lotul definitivat

Dragi chibiti, daca ati forma o echipa cu care sa participati in competitie, ati cunoaste faptul ca degeaba ati face lotul de 20 cu o saptamana inainte, pentru ca intre timp mai sunt jucatori care se razgandesc (probleme de sanatate/accidentari in ultimul moment, de serviciu, de familie, de "tradare")... asa ca se pun pe lista, in ultima clipa, inainte de primul meci, alti jucatori disponibili. Asa a fost in fiecare an, nu inteleg de ce dati acum cu pietre in organizatori. Cat priveste programul si desfasurarea ulterioara a fazelor, sunt si eu de acord sa se publice de la bun-inceput! Cu stima, va saluta un jucator roman get-beget. ;-)