Spectaculosul dans al umbrelor, în premieră, în România

Pilobolus Dance Theater va prezenta spectaculosul dans al umbrelor, „Shadowland", în premieră, în România, pe 23 şi 24 februarie, la Sala Palatului din Bucureşti. Potrivit organizatorului evenimentului, Events, trupa Pilobolus Dance Theater întrece orice închipuire atunci când urcă pe scenă. În spatele unui ecran alb, dansatorii încep să se transforme sub ochii publicului în animale, obiecte animate, clădiri, personaje celebre şi scene.

Pilobolus este o trupă de dansatori cu abilităţi deosebite. Coregrafia lor implică mişcări de gimnastică şi întoarceri ce necesită o flexibilitate extraordinară. În 2007, au fost invitaţii speciali ai premiilor Oscar şi au uimit audienţa aducând un omagiu filmelor celebre precum „Fiecare se crede normal/ Little Miss Sunshine", „Diavolul se îmbracă de la Prada/ The Devil Wears Prada" şi „Avionul cu şerpi/ Snakes on a Plane". Spectacolul „Shadowland" a avut un succes foarte mare, acesta fiind motivul pentru care a plecat într-un turneu internaţional.

Biletele pentru spectacole vor fi puse în vânzare din 3 ianuarie, la preţuri cuprinse între 125 şi 200 de lei. Tichetele se vor putea procura şi online, de pe site-ul evenim.ro.