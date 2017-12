„Spectatoarele au voie să intre pe stadion cu fustele noastre”

După ce două suportere olandeze au fost arestate şi aduse în faţa unui tribunal sud-african, pentru că au purtat în interiorul stadionului “Soccer City” din Johannesburg fuste cu însemnele firmei de bere Bavaria, reprezentanţii brand-ului au reacţionat. Aceştia au specificat, într-un comunicat, că FIFA nu poate interzice spectatoarelor să intre în stadionele Cupei Mondiale din Africa de Sud purtând fustele inscripţionate cu numele societăţii sale. „FIFA nu poate interzice, sub nicio formă, spectatoarelor să intre în stadion îmbrăcate în acele fuste. Dacă FIFA are o problemă cu societatea noastră, îi cerem să ne contacteze direct, nu să întreprindă acţiuni împotriva unor persoane fără vreo vină pentru că poartă fustele noastre portocalii, pe care numele firmei nu este scris cu litere mari. Intenţia noastră, legată de aceste fuste, este de a genera plăcere şi entuziasm printre pasionaţii de fotbal”, a declarat firma olandeză de bere Bavaria, într-un comunicat, precizând că a oferit asistenţă juridică celor două femei. Cele două olandeze au fost puse în libertate după ce au plătit o cauţiune în valoare de 10.000 ranzi (aproximativ 1.000 euro) şi au predat paşapoartele autorităţilor sud-africane, conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei locale, Vishnu Naidoo. Olandezele au fost inculpate pentru infracţiunea de încălcare a drepturilor rezervate pe care Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) le utilizează în vederea protejării sponsorilor şi partenerilor săi oficiali. Cele două olandeze sunt suspectate de orchestrarea apariţiei, într-un stadion-gazdă a turneului final al Cupei Mondiale, a 30 de tinere îmbrăcate în fuste scurte portocalii cu însemnele unei firme de bere care nu se află sub contract cu FIFA. Grupul a stat în primul rând al tribunelor, la partida Olanda - Danemarca, scor 2-0, disputată luni, pe stadionul “Soccer City”, şi a atras atenţia camerelor de luat vederi prin faptul că au dansat şi au cântat. Ministrul Afacerilor externe din Olanda, Maxime Verhagen, a calificat arestarea celor două drept absurdă.