Speculanţii imobiliari testează piaţa oferind preţuri subevaluate

Criza financiară a făcut loc unui nou tip de speculaţii pe piaţa imobiliară din România. Dacă în trecut se încheiau tranzacţii doar în baza faptului că proprietăţile se vor aprecia continuu şi vor oferi astfel profituri înzecite, acum se fac vînzări de teama de a nu pierde şi mai mult la preţ. Nu puţini sînt cei care încearcă să obţină preţuri de achiziţie cît mai bune, vehiculînd în rîndul proprietarilor informaţii despre o viitoare prăbuşire a pieţei imobiliare. În 2008, preţurile proprietăţilor imobiliare au scăzut în medie cu 15-25%. În cazul terenurilor, deprecierile au mers chiar şi pînă la 50%. Ritmul descendent al pieţei a făcut loc unui nou tip de speculaţii, forţarea notei cu preţuri sub piaţă. Potrivit Eurometropola există clienţi care oferă preţuri sub nivelul celor de construire, marjînd foarte tare pe starea de nesiguranţă a proprietarilor care nu vor să piardă şi mai mult la bani. Argumentul scăderilor viitoare nu pare a fi suficient, avînd în vedere ritmul redus de tranzacţionare. Dacă totuşi se semnează contracte de vînzare-cumpărare, discounturile survin cel mai adesea din diminuarea ratelor de profit, nicidecum din reducerea sub preţul de cost. Consultanţii imobiliari afirmă că oamenii ar trebui să înţeleagă că valoarea anumitor proprietăţi nu poate să scadă drastic. Spre exemplu, un apartament nou nu se va ieftini cu aceeaşi rapiditate precum unul de dinainte de 1989. Pe lîngă asta, atunci cînd faci o negociere, trebuie să ai în vedere anumite caracteristici ale imobilului în cauză: amplasamentul, potenţialul şi notorietatea zonei, finisajele ori suprafaţa. Trebuie trataţi cu atenţie deci acei clienţi oportunişti din piaţă care dispun de lichidităţi, au conexiuni în anumite medii, bănci, companii imobiliare şi al căror principal scop este achiziţionarea de proprietăţi mult subevaluate. De obicei, acestea se tranzacţionează în cercuri foarte restrînse, mai spun consultanţii Eurometropola.