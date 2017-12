Speech Debelle, cîştigătoarea Mercury Prize

Cîntăreaţa hip-hop Speech Debelle a fost desemnată cîştigătoarea prestigiosului trofeu Barclaycard Mercury Prize pentru cel mai bun album al anului trecut, lansat de un artist din Marea Britanie şi Irlanda, marţi, în timpul galei organizate la Grosvenor House Hotel din Londra. ”Speech Therapy”, albumul ei de debut, s-a dovedit a fi un cîştigător extrem de popular şi în rîndul numeroşilor spectatori prezenţi la acest eveniment. A fost prima victorie a unei cîntăreţe care obţine acest trofeu, după victoria din 2002 repurtată de Ms. Dynamite. Cîştigătorul acestui premiu, în valoare de 20.000 de lire sterline (aproximativ 33.000 de dolari), este desemnat de un juriu alcătuit din specialişti din industria muzicală, muzicieni şi jurnalişti de specialitate.

Speech Debelle, în vîrstă de 26 de ani, s-a declarat entuziasmată de obţinerea acestui trofeu. Ea a interpretat piesa ”The Key”, care a fost bine primită de publicul prezent. Cu o singură excepţie făcută de Glasvegas, toţi ceilalţi 11 nominalizaţi au cîntat cîte o piesă în cadrul acestei gale. Albumul cîştigător ”Speach Therapy”, lansat în luna iunie, de casa de discuri Big Dada, nu a intrat încă în Top 40 din Marea Britanie, vînzînd doar 3.000 de copii pînă în prezent, însă specialiştii din industria muzicală se aşteaptă ca vînzările lui să fie puternic impulsionate de primirea acestui premiu. Printre ceilalţi nominalizaţi din 2009 s-au aflat Kasabian, Bat For Lashes, La Roux, Friendly Fires, Florence and the Machine şi Lisa Hannigan. Cele 12 albume nominalizate au fost selecţionate pe criterii artistice, fără nicio legătură cu vînzările sau cu performanţele live, potrivit organizatorilor. Nume sonore se regăsesc pe lista cîştigătorilor ediţiilor precedente: Primal Scream, Franz Ferdinand, Suede, Pulp, Klaxons şi Elbow.