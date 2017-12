„Sper ca următorul meu clip să fie filmat în România”

Artistul londonez Low Deep T, autorul hit-urilor „Big Love” şi „Casablanca”, se află în această perioadă într-un mini-turneu concertistic în România, iar prima destinaţie de aici a fost Mamaia, unde a susţinut vineri noapte un concert în Crema Summer Club. Înainte de reprezentaţie, artistul de culoare a susţinut, vineri la prânz, o conferinţă în care a stat de vorbă cu jurnaliştii constănţeni despre activitatea sa recentă în industria muzicală şi despre lucrurile care i-au plăcut în România. Amănunte şi imagini cu atmosfera de la concertul său de vineri noapte vor fi publicate în ediţia de luni.

Reporter (Rep.): Spuneţi-ne povestea noului hit „Casablanca”!

Low Deep T (L.D.T): Am observat că mulţi dintre fanii care îmi scriu pe internet sunt din acel oraş, unde muzica mea a prins foarte bine. Piesa este despre dragostea dintre oameni şi despre atmosfera frumoasă pe care acest sentiment o produce.

Rep.: Veţi filma şi videoclip?

L.D.T.: Da, ne pregătim să filmăm noul clip la Londra. Va fi o surpriză frumoasă.

Rep.: De ce Londra şi nu Casablanca?

L.D.T.: Bună întrebare! Am fost recent în Maroc şi am susţinut concert într-un club din Rabat unde am cântat „Casablanca”. Reacţia nu a fost tocmai plăcută din cauza unei rivalităţi între locuitorii celor două oraşe. Oricum, deşi toată lumea ascultă „Casablanca” în Casablanca, nu am stabilit contactele ideale şi nu am găsit o echipă de încredere care să ne susţină în acest demers, acolo. Următoarea locaţie vizată pentru filmări a fost România, dar am ales până la urmă Londra, unde am pregătit rapid detaliile cu o echipă regizorală foarte bună. Sper însă ca următorul meu clip să fie filmat aici.

Rep.: Ce alte proiecte artistice pregătiţi pentru viitor?

L.D.T.: Momentan pregătesc un album care va fi gata în octombrie sau cel puţin aşa sper. Pe el va fi inclusă şi piesa „Casablanca”, însă nu am denumit încă albumul.

Rep: Ce artişti români cunoaşteţi?

L.D.T.: Am ascultat mai mulţi, graţie internetului. Aveţi o industrie frumoasă, în dezvoltare. Am ascultat-o pe Alexandra Stan şi mi-a plăcut, pe ea am reţinut-o îndeosebi, dar mai sunt şi alţii cărora nu le-am reţinut numele

Rep.: Aţi accepta o colaborare cu un artist român?

L.D.T.: Categoric! Aduceţi-mi o fată frumoasă, talentată, şi încercăm.

Rep.: Ce părere aveţi despre fetele din România?

L.D.T.: Sunt superbe! Chiar aveţi femei extraordinare.

Rep.: Ce alte lucruri vă mai plac aici?

L.D.T.: Aveţi o climă de invidiat. E plăcut aici, la Londra e frig şi plouă. Şi marea este frumoasă, am observat acest lucru încă de la prima mea vizită aici, la începutul sezonului de vară. Mamaia este un loc potrivit pentru petrecut timpul liber

Rep.: Aveţi o iubită?

L.D.T.: Momentan nu. Îmi este foarte greu, ca urmare a programului încărcat şi a faptului că sunt plecat prin locuri îndepărtate destul de des.