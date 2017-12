„Sper să obţin în Tunisia un premiu pentru România!”

Solista constănţeancă de la Thrace Music, Gloria Felicia Haralambie, alias Glorya, este colaboratoarea producătorului muzical Cristian Tarcea, fiind recent nominalizată la „Tunisian Music Awards”, la categoria „Best Dance Song”, cu piesa „Habibi”. Gala premiilor muzicale tunisiene este programată pe 16 martie, în Tunis. Focoasa brunetă, care împlineşte, astăzi, 23 de ani, este extrem de încântată de evoluţia ei pe plan muzical. Cu această ocazie, Glorya a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu în exclusivitate, în care a vorbit despre viziunea ei asupra muzicii şi a lumii artistice în care a intrat de curând şi despre cum îşi doreşte să petreacă sărbătorile şi ziua ei de naştere.

Reporter (Rep.): Cum aţi primit vestea că aţi fost nominalizată la premiile muzicale tocmai din... Tunisia?

Glorya (G.): A fost o surpriză primirea acestei veşti, ţinând cont că nu sunt de foarte mult timp pe piaţa muzicală. Este o provocare, dar şi un succes, dat fiind faptul că voi cânta pe scenă alături de unii dintre cei mai mari artişti ai lumii. Sper să obţin un premiu pentru România!

Rep.: Ce vă doriţi cel mai mult de ziua dvs. şi cum e să fiţi născută chiar în prag de Crăciun?

G.: Îmi doresc să fiu sănătoasă, ca să pot duce la bun sfârşit ceea ce mi-am propus să realizez pe plan profesional şi să sărbătoresc momentele speciale alături de familia mea. Faptul că sunt născută în prag de sărbători îmi dublează bucuria. De când eram mică, primeam foarte multe cadouri, începând cu ziua mea.

Rep.: Care sunt modelele dvs. în muzică?

G..: Nu pot spune că am un model anume, dar îi apreciez foarte mult pe Beyonce, Ryan Leslie, Mariah Carey. În România avem foarte mulţi artişti talentaţi, iar una dintre interpretele mele preferate este Inna.

Rep.: Cum a început colaborarea cu producătorul Cristi Tarcea?

G.: Colaborarea a început anul trecut. Îmi doream foarte mult o piesă şi am ales să fie compusă de Cristian Tarcea. Am rămas profund impresionată de talentul său, la numai 19 ani. După prima piesă „Love to Love You”, au urmat şi alte colaborări, iar împreună ne ocupăm atât de noi, cât şi de ceilalţi artişti care doresc compoziţii muzicale semnate „Thrace Music”.

Rep.: Primiţi foarte multe complimente de la fani şi prieteni pe Facebook. Care e secretul formei fizice de invidiat?

G.: Am cochetat cu mersul la sală, dar nu am rezistat foarte mult timp, spre ruşinea mea! Nu fac sport! Încerc, pe cât posibil, să am un mod de viaţă echilibrat, consum alimente bogate în vitamine şi sărace în calorii şi nu exagerez cu dulciurile. Nu obişnuiesc să merg la saloane de înfrumuseţare, deoarece am cinci ani de cursuri în domeniu şi mă ocup de mine singură, acasă.

Rep.: Care este cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-aţi primit vreodată?

G.: Mă bucur, în fiecare an, că sunt alături de familia mea de sărbători şi acest lucru este cel mai frumos cadou pe care l-aş putea primi vreodată!

Rep.: Ce le uraţi fanilor şi cititorilor ziarului, de sărbători?

G.: Cititorilor le doresc să aibă parte de cele mai frumoase sărbători, alături de cei dragi, să citească mereu acest ziar pe care şi eu obişnuiesc să-l citesc zilnic, el fiind dedicat publicului din judeţul Constanţa, constituind o sursă excelentă de informare. Celor care apreciază muzica mea, le urez sărbători fericite, să urmărească activitatea mea pe reţelele de socializare, deoarece urmează noi piese în curând. Vă pup!