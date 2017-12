“Sper să reuşim să plătim regulat salariile şi pensiile”

În pofida crizei economice, ministrul Muncii, Marian Sîrbu, crede că nu vor fi probleme la plata salariilor şi a pensiilor în acest an. \"Eu sper să reuşim totuşi ca, pînă la sfîrşitul anului, să plătim, în mod regulat, salarii, pensii, alocaţii şi tot ceea ce generic numim cheltuielile bugetare obligatorii. Acestea, pe un rang de preferinţă unanim acceptat, sînt plătite primele sau, în orice caz, sînt ultimele atunci cînd se pune problema unor tăieri de alocaţii bugetare. Nu am în acest moment temeri care să se bazeze pe nişte date concrete cum că, pînă la sfîrşitul anului, vom avea probleme cu salariile sau pensiile\", a declarat ministrul Muncii. Cît priveşte problema reducerilor de personal din sistemul bugetar, Sîrbu a precizat că politica exprimată de premierul Emil Boc, pe principiul \"pleacă şapte, angajăm unul\", este un angajament care a fost asumat de Guvern prin acordul cu FMI şi UE. \"Pare a fi cel mai bun mod de a diminua numărul de angajaţi la stat fără nişte dureri sociale foarte mari. Ai plecări care cumulează şapte angajaţi, într-o anumită perioadă, e vorba inclusiv de ieşirile la pensie, la cele şapte posturi care au devenit vacante nu poţi angaja decît unul. În felul acesta, într-un interval rezonabil de timp, numărul angajaţilor la stat ar urma să fie rezonabil el însuşi\", a subliniat ministrul. Acesta a adăugat că eforturile financiare pe care Guvernul le face în această perioadă de criză \"trebuie raţionalizate şi din punctul de vedere al numărului de angajaţi\". Legat de fondurile disponibile la nivelul ministerelor pentru prime, sporuri sau creşteri salariale, Marian Sîrbu a precizat că, în aceste situaţii, funcţionează \"elemente ce ţin de contracte colective de muncă în vigoare şi unele dispoziţii legale\". \"Acestea sînt aplicate aparent diferenţiat, însă, în acest moment, ordonatorii de credit, inclusiv miniştrii, au la dispoziţie un act normativ care permite încadrarea în bugetele care au fost aprobate iniţial, inclusiv a celor rectificate. Un minister poate acorda, de exemplu, un spor la indemnizaţia de conducere, dar, pe totalul fondului de salarii, fiecare trebuie să se încadreze pe ceea ce are deja aprobat\", a mai declarat ministrul Muncii.