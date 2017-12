Speranţă de viaţă pentru copiii cu hidrocefalie sau spina bifida

21:53:08 / 16 Iulie 2014

hidrocefalea

Si eu am o fetita de 7 ani si are hidrocefalea. am operato hn spania la. Cnd avea oluna. si am mers cu ia la control pna la 6 ani na avut nimic. Acuma am operato adoua oara ia scimbat valvula aici hn spania nu mialuat nici un ban pentru operati pentru nimic