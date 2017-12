Speranţă firavă la Bursă

Acţiunile companiei de petrol şi gaze OMV Petrom (SNP) au recuperat, în deschiderea şedinţei de ieri, o parte din declinul de vineri şi au susţinut creşterea uşoară a bursei, după ce săptămâna trecută, prima din acest an, piaţa locală a închis cu un minus de 1%. Indicii BET Plus, de referinţă, şi BET, al celor mai lichide zece acţiuni, au crescut cu 0,3%, după ce vineri au închis în declin cu 0,6%. BET Plus include cele mai lichide 40 de acţiuni din piaţa reglementată, cu excepţia SIF-urilor şi a acţiunilor companiilor străine. Cei doi indici au înregistrat un minus de 1% pe ansamblul săptămânii trecute, prima din acest an. Rulajul a fost redus pentru prima oră, cu tranzacţii de numai 860.500 lei (191.700 euro) până la ora 10.48. Cea mai mare parte a lichidităţii pieţei a fost asigurată de operaţiunile cu acţiunile Fondului Proprietatea. Titlurile companiei au crescut cu 0,2%, după schimburi de 653.000 de lei. Tot cu 0,2% au avansat şi acţiunile Romgaz, singurele care au mai trecut de pragul de 100.000 de lei în privinţa rulajului.