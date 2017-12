Speranţa, ultima redută la CS Tomis

Deşi din punct de vedere sportiv situaţia la CS Tomis Constanţa este una cât se poate de bună, echipa fiind pe un onorant loc 3 în Liga Naţională şi fiind calificată în optimile Cupei Cupelor la handbal feminin, din punct de vedere financiar lucrurile stau cât se poate de rău. Cu jucătoare neplătite în ultimele două luni şi antrenori care nu şi-au primit drepturile financiare de aproximativ cinci luni, CS Tomis este aproape de desfiinţare. Totuşi, ca în multe alte situaţii, speranţa este ceea ce le-a mai rămas oficialilor constănţeni, care speră ca situaţia clubului să ia o altă întorsătură începând cu 10 ianuarie. „Atunci vom avea probabil o ultimă discuţie cu cei care ne-ar putea ajuta. Sperăm să se rezolve aceste probleme în al 12-lea ceas şi această frumoasă echipă să continue. Eu am venit în urmă cu şapte ani la echipă într-o vreme când formaţia era în prag de desfiinţare. Am ajutat cât am putut, însă singur nu mai pot continua şi nu aş vrea ca Tomisul să fie nevoită să se retragă. Sunt restanţe, dar, din fericire, fetele au dovedit că au un caracter deosebit şi au ales să mai rămână până pe 10 ianuarie. Singura handbalistă care s-a despărţit de CS Tomis este Loredana Mateescu care a dorit să evolueze pentru o formaţie din Polonia. Nu ne puteam opune, mai ales că a jucat atâţia ani la noi şi şi-a făcut mereu datoria. Aneta Barcan este la final de contract, însă mi-a transmis că doreşte să continue dacă situaţia va fi una bună“, a declarat preşedintele clubului, Gheorghe Slabu. „Eu am contract până pe 23 ianuarie pentru că mi-l reînnoiesc mereu la şase luni. Eu aştept să expire contractul şi atunci voi putea spune ce voi face. Sper însă ca situaţia să se rezolve şi să ne putem continua activitatea la cel mai înalt nivel. Atâta timp cât sunt sub contract cu un club îmi fac datoria cât pot de bine. Cred că la Tomis este o echipă frumoasă în acest moment. Ne simţim ca într-o familie şi am vrea să putem continua“, a spus căpitanul echipei, Aneta Barcan.

AMBELE PARTIDE ÎN RUSIA. Problemele financiare şi costurile ridicate ale unei deplasări în Rusia au determinat conducerea constănţeană de a solicita clubului Rostov-Don (Rusia) să dispute la Rostov ambele partide din optimile Cupei Cupelor. „Din păcate, nu vom putea oferi suporterilor noştri o nouă partidă în cupele europene. Formaţia rusă a fost de acord cu cererea noastră şi ne vor achita toate cheltuielile legate de transport şi cazare. Nu aveam ce face. Riscam să nu ne putem prezenta şi în această situaţie am fi riscat o sancţiune drastică din partea forului european“, a precizat Slabu. Dubla manşă dintre Rostov-Don şi CS Tomis, din optimile Cupei Cupelor, se va disputa pe 12 şi 13 februarie, în Rusia. CS Tomis a revenit ieri la antrenamente, care se vor desfăşura, la Constanţa, până pe 30 decembrie.