Speranţe în tabăra Farului

După un tur de campionat foarte slab, încheiat pe ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a început cu dreptul lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa pregătită de Alin Artimon a primit un “balon de oxigen” în prima etapă, când Sportul Studenţesc Bucureşti nu s-a prezentat, oferindu-le constănţenilor trei puncte la “masa verde”. Sâmbătă, constănţenii au scos un punct, 1-1, pe teren propriu în disputa cu CS Otopeni, echipă care se luptă pentru promovare, iar tehnicianul grupării de pe litoral a declarat că jocul elevilor săi este dătător de speranţe.

„Pentru start, cred că ne-am descurcat onorabil şi am un trecut un prim test. Avem patru puncte în primele două meciuri şi, dacă am reuşi să luăm patru puncte şi din următoarele două, ar fi senzaţional”, a spus Artimon. Antrenorul Farului a explicat şi prestaţia slabă a fundaşului stânga Drugă, care a gafat nepermis, comiţând un fault inutil asupra lui Dedu în propria suprafaţă de pedeapsă: „Drugă are nevoie de o perioadă de adaptare. Îi înţeleg tracul”. Tehnicianul constănţenilor şi-a continuat disputa cu o parte a galeriei, care l-a jignit la finalul partidei şi i-a cerut demisia, dar a lăudat atitudinea celorlalţi spectatori aflaţi în tribunele stadionului “Farul”. „Mă bucur că suporterii au fost alături de echipă şi, în sfârşit, am simţit forţa celor din tribune. Este adevărat, o parte dintre suporteri m-au contestat, dar este opţiunea lor. Important este că au susţinut echipa şi încearcă să se apropie din nou de jucători. Eu le-am transmis jucătorilor în vestiar să nu facă greşeala să se alieze cu mine în această mică dispută. Grupul trebuie să rămână separat”, a adăugat Artimon.