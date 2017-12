Speranţe la o medalie

Fără medalie la Beijing pînă acum, atletismul românesc va trăi astăzi cu sufletul la gură finala probei de triplusalt. Calificat în finală cu a opta performanţă, Marian Oprea se numără printre favoriţii la un loc pe podium. În vîrstă de 26 de ani, Oprea este singurul bărbat din delegaţia de atletism a României. Piteşteanul este deocamdată singurul medaliat al atletismului masculin românesc la Campionatele Mondiale. În 2005, la Helsinki, Oprea a venit ca mare favorit la cucerirea aurului. A concurat însă cu dureri puternice la călcîi şi a încheiat competiţia cu medalia de bronz la gît, după ce, cu un ultim efort, a reuşit să sară 17,40 m la ultima încercare. Cea mai bună săritură a “Struţului” la competiţiile în aer liber a măsurat 17,81 m, performanţă realizată pe 5 iulie 2005, la Lausanne. În acest an, Oprea a sărit cel mai mult, 17,28 m, la Campionatele Naţionale, desfăşurate în luna iulie, la Bucureşti. În calificările de la Beijing, atletul român a reuşit să sară 17,17 m, dar are nevoie de o performanţă mult mai bună pentru a se bate la medalii. “Adversarii mei au obţinut performanţe destul de bune în acest an, dar asta nu este o situaţie de luat în considerare. La urma urmei, contează ce fac eu şi voi face acelaşi lucru indiferent de ce fac ei”, a explicat Oprea.

Tot în finală va evolua astăzi şi Felicia Ţilea Moldovan, care va încerca să producă surpriza în proba de aruncarea suliţei. Atleta în vîrstă de 41 de ani s-a calificat în ultimul act al probei cu a zecea performanţă, aruncînd din ultima încerca 60,81 m. O altă atletă româncă, Ana Maria Groza, va lua startul în proba de 20 de km marş, unde nu este cotată printre favorite, dar, aşa cum a demonstrat Constantina Diţă-Tomescu la maraton, în probele pe distanţe lungi orice este posibil.