Speranţe mari la FC Farul

SCHIMBĂRI ÎN APĂRARE. Considerată “victimă sigură” de către adversarii din primele etape ale Ligii a II-a, FC Farul a dat peste cap toate calculele hârtiei. Gruparea de pe litoral a bifat sâmbătă primul succes din campionat, 1-0 cu CS Otopeni, şi a ieşit din zona retrogradabilă a clasamentului Seriei I. În plus, echipa a arătat că a început să închege relaţiile de joc, chiar dacă antrenorul Ioan Sdrobiş a efectuat mai multe schimbări în formula de start, în special în centrul defensivei. Astfel, “Părintele” l-a titularizat pe francezul Nicolas Vajou în detrimentul veteranului Ion Barbu, în timp ce, după pauză, au fost aruncaţi în luptă alţi doi fundaşi centrali, Nicolae Buzea şi Andrei Parfenie. “Încercăm să cristalizăm o formulă de start, pe care să nu o mai schimbăm atât de des. Venirea lui Vajou a adus un plus în apărare, unde ne mai confruntăm cu unele probleme, pe partea dreaptă. Niţescu nu s-a descurcat prea bine, dar nici nu a jucat rău. Să nu uităm că am trimis în teren din primul minut trei jucători tineri, dat alte soluţii nu avem”, a explicat antrenorul secund, Gică Butoiu. Succesul de sâmbătă a adus mai multă încredere şi optimism în tabăra constănţeană, mai ales că elevii lui Ioan Sdrobiş au un program mai lejer în următoarele etape. Astfel, constănţenii se vor deplasa sâmbătă la Bucureşti, unde vor da piept cu Juventus, obiectivul fiind măcar un rezultat de egalitate. “La prima deplasare am primit trei goluri, la a doua am încasat două goluri, poate că de această dată luăm unul singur şi dăm şi noi măcar unul”, a spus Sdrobiş.

ENGIN LA NAŢIONALĂ. Proaspăt adus la FC Farul, de la Şcoala de Fotbal “Marius Lăcătuş”, mijlocaşul Engin Amet a fost selecţionat la echipa naţionala sub 19 ani. Jucătorul grupării de pe litoral a fost titular ieri în meciul amical câştigat de tricolorii mici, 3-2, în faţa reprezentativei similare a Ciprului, disputat pe stadionul din Berceni. Folosit pe postul de mijlocaş dreapta, Engin Amet a jucat timp de 78 de minute pentru selecţionata pregătită de Lucian Burchel, fiind înlocuit de Şerban.