Primăria oraşului Ovidiu speră ca, în 2011, să reuşească să obţină bani europeni pentru câteva din proiectele pe care le are deja depuse la autorităţile de management. \"2010 mi-a lăsat un gust amar, mai ales în ceea ce priveşte susţinerea autorităţilor locale. Dacă noi, primarii, ne-am făcut treaba, am redus bugetele, am folosit bani pentru proiectele pe care le-am întocmit, cei de la Guvern şi de la autorităţile de management ne-au ignorat şi ne-au amânat cu proiectele până ne-au expirat avizele. Am solicitat în mai multe rânduri susţinerea parlamentarilor PDL de Constanţa pentru proiectele locale, nu numai de la Ovidiu, şi de fiecare dată am primit promisiuni. Sper ca în 2011 să nu ne mai lovim de acest zid funcţionăresc şi să realizeze cei de la Bucureşti că banii europeni trebuie cheltuiţi, pentru că altfel se duc la alte state europene\", a declarat primarul PDL al oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a precizat că, din 2007, de când România a aderat la Uniunea Europeană, se puteau face foarte multe lucruri, însă, aşa cum îi stă bine românului, ne-am pus singuri beţe în roate.