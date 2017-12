Speranţe pentru bolnavii de hepatita C

Pe piaţa românească au fost lansate noi medicamente, care dau mari speranţe pentru un trai mai bun şi o viaţă mai lungă în cazul pacienţilor diagnosticaţi cu hepatita C. „Este vorba despre o familie de medicamente care blochează proteaza virusului hepatita C- Boceprevir şi Telaprevir, care se administrează zilnic, câte trei tablete, în asociere cu Interferon şi Ribavirină. Din totalul de o mie, România a primit 200 de doze”, a declarat pentru un post de televiziune şeful Clinicii de Medicină Internă, de la Institutul Fundeni, prof. dr. Mihai Voiculescu. Medicamentul Boceprevir, lansat de compania farmaceutică Merck, are la activ 15 ani de cercetări. Trebuie menţionat că în România a mai pătruns şi medicamentul numit Telaprevir, produs de Vertex Pharmaceuticals, care acţionează blocând enzima care permite virusului hepatitei C să se reproducă. Toate aceste produse farmaceutice fac ca virusul să fie nedetectabil în jumătate de an, în cazul pacienţilor unde boala este avansată tratamentul durând opt luni.