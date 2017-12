Speranţe pentru bolnavii de osteoporoză

Un medicament recomandat în tratamentul bolii osoase Paget, aprobat deja în peste 50 de ţări din lume, ar putea reduce riscul de fracturi ale oaselor timp de trei ani, dacă este administrat doar o dată pe an, dar ar putea provoca o creştere anormală a pulsului la unii pacienţi. Un medicament produs de Novartis este cu adevărat eficace în prevenirea osteoporozei, potrivit studiului realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea California din San Francisco, coordonată de profesorul Dennis Black.

Reclast, vîndut în afara Statelor Unite sub denumirea de Aclasta, este deja aprobat în peste 50 de ţări în tratamentul bolii Paget. Această maladie este caracterizată printr-o resorbţie excesivă a osului şi înlocuirea măduvei osoase normale cu ţesut vascular şi fibros. Studii anterioare au demonstrat că o injectare de 15 minute din produsul Reclast contribuie la creşterea densităţii osoase timp de un an. În urma unui studiu care a durat trei ani s-a demonstrat că o singură doză din acest medicament reduce riscul de fracturi ale coloanei vertebrale cu 70% şi de fracturi ale şoldului cu 41%. Medicamentele tradiţionale orale contribuie la reducerea riscurilor de fracturi ale coloanei vertebrale doar cu 40 - 50%. Acelaşi studiu a scos la iveală faptul că, în urma tratamentului, pacienţii au suferit din cauza unei creşteri anormale a pulsului, fenomen care poate contribui la creşterea riscurilor de accidente cerebrale. Unul din 77 de pacienţi cărora li s-a administrat Reclast a dezvoltat această problemă. Medicii nu sînt siguri dacă este vorba de un efect secundar, pentru că manifestările au apărut la mai mult de 30 de zile de la administrarea medicamentului. Noul studiu a scos la iveală faptul că administrarea anuală de Reclast, cunoscut ca acid zoledronic, mai are şi alte efecte secundare. 31,6% dintre voluntari au avut febră, dureri de articulaţii şi muşchi şi dureri de cap după injecţii, în comparaţie cu 6,2 dintre participanţii la studiu cărora li s-a administrat un placebo. Aceste simptome dispar treptat de la an la an.

Medicii spun că preferă un tratament care să fie administrat anual, pentru că pacienţii uită cîteodată să ia aceste pastile. Tratamentul se ia pe stomacul gol, cu apă, iar pacienţii trebuie să stea în poziţie verticală cel puţin 30 de minute după administrarea medicamentului. Din acest motiv, pacienţii refuză să ia aproximativ 20% din tratament. Osteoporoza afectează peste 50 de milioane de femei numai în Statele Unite, Europa şi Japonia.