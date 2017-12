Speranţe pentru pacientele cu cancer avansat de col uterin

Un proiect prezentat la cea de-a 49-a reuniune anuală a Asociaţiei Americane de Oncologie Clinică, care se desfăşoară între 2 şi 4 iunie la Chicago, demonstrează că pacientele cu cancer de col uterin în stare avansată şi recurentă tratate cu Bevacizumab (Avastin), combinat cu chimioterapie, trăiesc în medie 17 luni după diagnosticare, cu patru luni mai mult decât 13,3 luni cât trăiesc cele care fac doar chimioterapie. Acest medicament, care inhibă angiogeneza, adică dezvoltarea vaselor de sânge care hrănesc ţesuturile tumorale, a redus cu 29% riscul de deces al pacientelor, faţă de bolnavele care au făcut doar chimioterapie. Este vorba de un experiment în premieră, la care au participat 452 de paciente, condus de o echipă de cercetători de la Grupul American de Ginecologie Oncologică, cu sprijinul Institutului Naţional de Cancer din SUA.

Spania este singura ţară europeană care a participat alături de SUA la acest studiu realizat în şase spitale şi cu participarea a 18 paciente. Creşterea duratei globale de viaţă împotriva cancerului de col uterin este marele obiectiv împotriva acestei boli în domeniul căreia au fost aduse noutăţi ce merg dincolo de simpla chimioterapie. Studiul a demonstrat că medicamentul antiangiogenetic Avastin, plus chimioterapia, reduce dimensiunea tumorii, cu 48% faţă de 36% în cazul în care se face doar chimioterapie. Rata de supravieţuire în 1989 a cazurilor de cancer avansat era de şapte luni, iar acum se poate prelungi până la 17 luni.

În Spania se înregistrează circa 3.000 de cazuri de cancer cervical pe an şi 1.000 de decese din această cauză. Testele de detectare precoce a bolii au dus la o reducere a incidenţei bolii în stare avansată, deşi în ultimele luni au crescut cazurile în rândul imigrantelor din America Latină şi din Europa de Est care în ţările lor nu au un program avansat şi nici tradiţie de a merge din timp la doctor. La nivel mondial se estimează că în fiecare an se diagnostichează peste jumătate de milion de tumori. Când sunt localizate, în 90% din cazuri, durata de viaţă din acel moment este estimată la cinci ani. Dacă atunci când este detectată boala există deja metastaze, procentul se reduce sub 20%.