Speranţe pentru seropozitivi

Administrarea preventivă a unui antibiotic utilizat în mod curent şi care nu este costisitor reduce semnificativ mortalitatea în rândul pacienţilor africani ale căror sisteme imunitare au fost slăbite de virusul HIV. Medicamentul Cotrimoxazol, comercializat sub numele de Bactrim, Eusaprim şi Septrim, conţine două antibiotice: sulfametoxazol şi trimetoprim. El este folosit contra multor infecţii (urinare, digestive etc), dar şi în tratarea unei forme de pneumonie şi a toxoplasmozei cerebrale de care se pot îmbolnăvi unii dintre pacienţii seropozitivi. Medicamentul are şi proprietăţi anti-malarie. Un număr de 3.179 de persoane au participat la acest studiu efectuat în Uganda şi Zimbabwe. Ele au început triterapia anti-SIDA în momentul în care sistemele lor imunitare erau deja serios afectate, iar numărul celulelor imunitare CD4 din sânge scăzuseră sub 200 per microlitru. Riscul de deces în primele trei luni a scăzut cu 59% în rândul pacienţilor care au primit Cotrimoxazol şi triterapie anti-SIDA, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste antibiotice. Reducerea riscului de mortalitate s-a menţinut până la cea de-a 72-a săptămână de la începerea tratamentului (44%). După cea de-a 72-a săptămână de tratament, riscul de deces, pe ansamblul pacienţilor, a scăzut la 35%. Graţie beneficiilor avute asupra riscului de mortalitate, faptului că are puţine efecte secundare neplăcute şi că este asociat cu un cost scăzut şi cu o mare uşurinţă de administrare, Cotrimoxazolul ar trebui prescris de medici tuturor pacienţilor africani adulţi, care încep un tratament anti-HIV, consideră autorii acestui studiu.