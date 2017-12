Speranţele lui Croitoru, năruite de PSD, PNL şi UDMR

Premierul desemnat, Lucian Croitoru, a declarat, marţi, că intenţionează să folosească întreaga perioadă de zece zile în care are posibilitatea, conform Constituţiei, să formeze viitorul Cabinet, pe baza negocierilor cu partidele parlamentare. Croitoru a anunţat că a discutat cu mai mulţi economişti, precum Valentin Lazea, Lucian Albu, Gheorghe Oprescu, Laurian Lungu, Aurel Dochia, despre posibilitatea de a ocupa un post în viitorul Guvern, precizînd că o parte dintre aceştia nu au declinat oferta. Premierul desemnat consideră că România are nevoie de o strategie adecvată care să îi permită să atragă în mai puţin de trei luni 3,5 miliarde euro, din surse externe ori interne, public sau privat. “Principalul mesaj pe care îl voi prezenta este că situaţia economică şi financiară actuală impune măsuri. Voi informa despre stadiul angajamentelor României cu finanţatorii oficiali şi privaţi şi voi spune ce măsuri trebuie luate ca să evităm întîrzieri semnificative sau eventuale întreruperi în finanţarea externă a României”, a spus Croitoru. Premierul desemnat s-a deplasat apoi la Senat pentru întîlnirea cureprezentanţii PSD, PNL, UDMR, PC şi Grupul Minorităţilor. Reprezentanţii PNL şi UDMR au precizat, înaintea întîlnirii cu Croitoru, că îşi menţin poziţia în ceea ce priveşte sprijinul acordat pentru funcţia de premier lui Klaus Iohannis. Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităţilor din Parlament, a afirmat că întîlnirea este una normală, în respect faţă de premierul-desemnat, şi a precizat că îşi menţine suportul faţă de Iohannis. Premierul desemnat, Lucian Croitoru, a declarat, după întîlnirea de ieri cu PNL, PSD, PC, UDMR şi Minorităţi, că le-a spus partidelor că nu este un pion al nimănui, aşa cum a fost caracterizat, ci se vede, mai degrabă, ca o soluţie. “Am încercat să-i conving. Le-am explicat ceea ce le-am spus şi în conferinţa de presă despre situaţia economică, despre cît de rapide sînt vitezele de ajustare pe pieţele financiare, despre dificultatea de a obţine bani la magnitudinea la care am spus. Am explicat în detaliu lucruri pe care nu le pot explica în faţa presei, dar domniile lor sînt decidenţi înaceastă ţară. Cred că am transmis un mesaj, cred că în mare măsură a şi fost înţeles”, a spus premierul desemnat.

Susţinere pentru Iohannis

Croitoru a menţionat că se duce la PD-L după această întîlnire, precizînd că mai are timp pentru a forma o majoritate. Vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, după consultările dintre premierul desemnat şi partidele din Opoziţie, că reprezetanţii PNL i-au cerut lui Lucian Croitoru să îşi depună mandatul încredinţat de preşedintele Băsescu. “Nu am înţeles cum ar putea să îşi imagineze vreodată că ar putea să obţină votul de investitură, pentru că este evident la ora actuală că, în afară de voturile parlamentarilor PD-L, care nu o fac de bunăvoie, ci pentru că aşa au primit ordin de la Cotroceni, nu sprijină nimeni candidatura domniei sale”, a declarat Orban. Preşedintele UDMR, Marko Bela, a afirmat, după întîlnirea cu Lucian Croitoru, că liderii celor trei partide şi liderul grupului minorităţilor l-au ascultat pe Lucian Croitoru şi au încheiat reafirmîndu-şi sprijinul pentru Klaus Iohannis.”Croitoru, a încercat să ne dea analiza mai ales a situaţiei financiare, eventual promisiunea anumitor soluţii privind ieşirea din situaţia de criză şi am încheiat această întîlnire cu reafirmarea susţinerii noastre pentru domnul Klaus Iohannis\", a declarat Bela. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, consideră că premierului desemnat, Lucian Croitoru, trebuie să îşi depună mandatul şi să nu intre într-un joc politic care îl depăşeşte. “Am recomandat domnului Croitoru de a nu continua să intre într-o şaradă politică. (...) Solicităm preşedintelui Traian Băsescu retragerea propunerii făcute de premier desemnat în persoana domnului Croitoru ca neavînd o majoritate care să îl susţină şi de asemenea am solicitat să nu intre într-un joc care îl depăşeşte. Este un joc politic în care încearcă să facă jocul domnului Băsescu,fapt care riscă să îi afecteze reputaţia personală şi cariera pentru viitor”, a declarat Geoană. “Cred că această întîlnire l-a scutit şi pe domnul Croitoru de o experienţă penibilă la patru sau cinci uşi, i-am scurtat suferinţa”, a mai spus Geoană. Preşedintele Senatului, susţine că astăzi în şedinţa plenului reunit al celor două camere, va fi consfinţită şi confirmată noua majoritate parlamentară care îşi va afirma sprijinul pentru Iohannis la funcţia de premier. “Dorind astfel să demonstrăm existenţa în fapt a acestei majorităţi de 65 %. Sperăm ca prin vocea Parlamentului şi a majorităţii sale să putem să transmitem un mesaj cu privire la nevoia de a avea un Guvern legitim, instalat cât mai rapid la Bucureşti, pentru a preîntâmpina degradarea situaţiei economice şi sociale”, a afirmat Geoană. Reprezentanţii PD-L s-au opus, în şedinţa Birourilor Permanente, procedurii de adoptare a unei hotârâri a Parlamentului privind formarea noii majorităţi.