Spielberg va ecraniza biografia trupei Bee Gees

Cineastul american Steven Spielberg va realiza un film despre povestea legendarei trupe pop Bee Gees, pentru care a primit acordul de a folosi înregistrările originale ale pieselor lansate de aceasta. Cei doi supravieţuitori ai trupei, fraţii Barry şi Robin Gibb, se află deja în discuţii cu Spielberg, în vederea materializării acestui proiect. Al treilea component al formaţiei, Maurice Gibb, a încetat din viaţă acum şapte ani, în urma unui infarct, iar Barry şi Robin au decis atunci să nu mai cânte niciodată sub numele Bee Gees. În septembrie 2009, însă, Robin a dezvăluit că formaţia şi-ar putea relua activitatea. Cei trei fraţi Gibb s-au născut în Anglia şi au fondat trupa la jumătatea anilor \'60, după ce familia lor a emigrat în Australia. Primul album Bee Gees a fost lansat în 1965, însă perioada de glorie a trupei a fost reprezentată de anii \'70, în special datorită pieselor compuse pentru coloana sonoră a filmului ”Saturday Night Fever”. Albumele fraţilor Gibb s-au vândut în peste 200 de milioane de exemplare, iar piesele lor de succes, printre care ”Stayin\' Alive”, ”Words”, ”How Deep Is Your Love” şi ”To Love Somebody”, au fost preluate de mii de alţi artişti.