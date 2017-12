Spike începe anul cu… Scandal

Cunoscutul hip-hop-er autohton Spike începe în forţă noul an. Solistul a lansat vineri videoclipul piesei „Scandal” (melodie nerecomandată nici minorilor, dar nici celor ce nu sunt pasionaţi de bătăile între boschetari), inclusă pe albumul „Rămânem prieteni”, lansat luna trecută. Clipul a fost filmat în studiourile Atlantis, la sfârşitul lunii noiembrie, iar regia îi aparţine chiar cântăreţului.

Întrucât versurile pline de înjurături par a fi scrise sub influenţa aurolacului, iar în plus, nici videoclipul nu atrage atenţia decât prin abundenţa schimburilor de bâte între „cagulaţi” sau cei doi „garcea” care sparg seminţe pe fundalul unor sample-uri din melodia „Anii mei şi tinereţea”, cântată de Gabi Luncă, piesa ameninţă să obţină oarece priză în difuzoarele multor autoturisme second-hand înmatriculate în Bulgaria. Pentru a-şi sărbători succesul alături de fani, Spike va demara luna viitoare un turneu în ţară, intitulat „Tu-r”, alături de Guess Who. Startul acestuia va fi dat chiar la Constanţa, pe 12 februarie, în club Wish, unde, alături de cei doi hip-hop-eri, va mixa şi Agresiv.