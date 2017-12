Spike Lee va realiza un film despre viaţa lui James Brown

Regizorul american a semnat un contract cu Paramount şi Imagine Entertainment pentru realizarea unui film despre viaţa "naşului muzicii soul", care a murit pe 25 decembrie. Filmările la această dramă biografică vor începe la sfîrşitul anului viitor. Regretatul James Brown s-a implicat în realizarea scenariului original, care a fost scris de Steve Baigelman şi pentru care fraţii Jezz şi John Henry Butterworth au conceput mai multe variante. Producătorii au primit drepturile asupra biografiei şi cîntecelor celebrului muzician.

James Brown, care s-a autoproclamat "naşul muzicii soul" şi cel mai muncitor om din lumea divertismentului, a încetat din viaţă, luni, la vîrsta de 73 de ani, din cauza unei pneumonii. Cîntăreţul, cunoscut de asemenea ca "Mr. Dynamite", a adus cuvîntul "funk" în mainstream-ul muzical şi a influenţat mai multe generaţii de muzicieni de culoare. Hitul său "Say it Loud" (I'm Black and I'm Proud, în traducere, Sînt negru şi sînt mîndru de asta) a devenit un imn al drepturilor civile în timpul anilor '60. Starul a avut circa 119 cîntece în clasamentele muzicale şi a înregistrat peste 50 de albume, a fost introdus în Rock 'n' Roll Hall of Fame şi a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră, în anul 1992.