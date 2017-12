Dana 0 a Portului Constanţa a găzduit, ieri, pentru a treia oară în acest an, nava de croazieră „Spirit of Adventure”, sub pavilion Bahamas. Din spusele agentului navei, care face parte din cadrul companiei de agenturare nave Phoenix Shipping & trading, Constantin Şoimu, „Spirit of Adventure” are o lungime de 135 de metri lungime, având la bord 328 de pasageri, majoritatea provenind din Anglia, la care se adaugă 204 membri ai echipajului format din filipinezi. „În ultimii patru ani, „Spirit of Adventure” este o prezenţă permanentă în Portul Constanţa”, a declarat Constantin Şoimu. Nava a ajuns în port ieri, la 12.00, o oră neobişnuită pentru vasele croaziere care acostează de obicei în Portul Constanţa şi a plecat duminică noaptea, în jurul orei 23.00. Următorul port unde va acosta nava „Spirit of Adventure” este Odessa.