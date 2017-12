Spirit of Norway 10 revine în cursa pentru titlu

După o pauză de aprox. două luni cursele din Class 1 s-au reluat cu disputele din Orientul Mijlociu, în weekend-ul trecut fiind programat Egyptian Grand Prix, în staţiunea egipteană El Alamein. A cincea cursă a sezonului din Class 1 s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale en titre, Spirit of Norway 10, care revine, astfel, în lupta pentru titlul mondial. Norvegienii au dominat weekend-ul egiptean cu autoritate, cîştigînd şi Edox Pole Position. Plecată din pole, barca norvegiană s-a instalat în frunte şi a cîştigat o cursă scurtată la 57,59 mile din cauza condiţiilor atmosferice vitrege. Lidera clasamentului general, Victory 77 a “salvat” situaţia, obţinînd un nesperat loc 3 după ce a avut probleme în startul cursei. Poziţia secundă a revenit bărcii Qatar 96, care a cedat pasul pe final, dar şeicul Hassan Al Thani s-a declarat mulţumit de acest loc, principalul său obiectiv fiind reducerea distanţei faţă de Victory 77 în clasamentul general. Negotiator 50 a continuat seria bunelor prestaţii din ultimul timp (locul 5 la Mamaia), terminînd pe poziţia a patra, la numai 2 secunde de podium!

Clasamentul de la El Alamein: 1. Spirit of Norway 10 (B.Gjelsten/ S.Curtis) în 00.46.08,81; 2. Qatar 96 (Hassan Al Thani/ M.Nicolini) la 00.30,45; 3. Victory 77 (Arif Al Zafeen/ J.M.Sanchez) la 00.41,67; 4. Negotiator 50 (B.Eker/ C.Parsonage) la 1 tur; 5. Foresti & Suardi 8 (K.Selmer/ G.Montavoci) la 2 tururi; 6. Jotun 90 (C.Zaborowski/ J.Tandberg) la 3 tururi; nu au terminat cursa - Spirit of Norway 20, Qatar 95, SeveneleveN 18, Victory 7; nu a luat startul - Fainplast 2. După 5 etape din cele 8 programate sezonul acesta, clasamentul general arată astfel: 1. Victory 77 - 93p; 2. Qatar 96 - 75p; 3. Spirit of Norway 10 - 69p; 4. Victory 7 - 44p; 5. Qatar 95 - 36p; 6. Foresti & Suardi 8 - 33p; 7. Negotiator 50 - 23p; 8. Spirit of Norway 20 - 20p; 9. SeveneleveN 18 - 14p; 10. Jotun 90 - 12p; 11. Fainplast 2 - 5p. Următoarea cursă a sezonului, Qatar Grand Prix, este programată la Doha, în perioada 9-11 noiembrie.