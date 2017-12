Spirit of Norway 10 vrea victoria la Mamaia

Patru zile ne mai despart de Class 1 Romanian Grand Prix, o etapă a Campionatului Mondial ”Class 1”, echivalentul Formulei 1 a ambarcaţiunilor cu motor. Cel mai important eveniment sportiv organizat vreodată în România va avea loc în perioada 31 august - 2 septembrie, pe Lacul Siutghiol din Mamaia, iar pregătirile pentru marea cursă sînt pe ultima linie dreaptă.

Sîmbătă seară a sosit la Mamaia şi campioana mondială en titre, Spirit of Norway 10, alături de Spirit of Norway 20 şi Negotiator 50. După un debut dezastruos de sezon (locul 5 la Atena şi locul 6 la Arendal), Spirit of Norway 10 - campioana mondială en titre - a revenit în frunte “pe teren propriu”, impunîndu-se în cursa de la Oslo - Scandinavian Grand Prix. Norvegienii au venit cu ambiţii mari la Mamaia, singurul obiectiv fiind victoria! Rolf Arnesen, şeful de echipaj al team-ului Spirit of Norway a declarat că nici nu se pune problema ca victoria să-i scape bărcii Spirit of Norway 10, condusă de Bjorn Runne Gjelsten (Norvegia) şi Steve Curtis (Marea Britanie)! Mai ales că este vorba de o cursă pe lac şi unicul precedent de acest fel, cursa din Austria, din 2003, i-a revenit tot lui Spirit of Norway 10! Arnesen era entuziasmat de locaţia cursei - Lacul Siutghiol, dar şi de staţiunea Mamaia. Cu un buget de 12 milioane de euro şi un corp tehnic de 20 de persoane, Spirit of Norway Racing a cucerit titlul mondial în ultimii 5 ani, iar anul trecut a mai adăugat 3 trofee - campioană a Europei, campioană a Orientului Mijlociu şi titlul mondial la pole-position (un campionat separat cu aceeaşi scară de punctaj ca în cursa propriu-zisă). Spirit of Norway 20, ambarcaţiune condusă de cel mai tînăr cuplu din Class-1, format din Tom Barry-Cotter (SUA) şi Pal Nilsen (Norvegia), s-a clasat a opta la Atena, a cincea la Arendal şi a şasea la Oslo. În clasamentul general, Spirit of Norway 10 ocupă poziţia a patra, cu 36 de puncte, în timp ce Spirit of Norway 20 este pe locul 7, cu 12p.

Tot sîmbătă a sosit la Mamaia şi “Pace Boat” - barca oficială, din care se va da startul, dar şi o primă persoană oficială - Pasquale Sesana, directorul executiv al IOTA (International Offshore Team Association), forul care organizează cursele de Class 1. Pasquale Sesana va fi şi cel care va da startul în cursă, start care se dă cu un steag verde. Domnia sa aşteaptă cu nerăbdare cursa de la Mamaia, în care spectacolul trebuie să fie în prim plan: “Este cel mai tare show pe apă din lume. Este Formula 1, deci va fi mult zgomot, viteză din plin şi spectacol total. Să sperăm că nu vor fi accidente, aşa cum s-a întîmplat la Oslo, cu Jotun”.

Datele tehnice ale bărcilor Spirit of Norway - lungime: 12,64 m; lăţime: 3,74 m; greutate: 4.800 kg; 2 motoare Lamborghini-SKEMA V12; valve 48; cilindri 12; 850 CP pentru fiecare motor, cu 8.000 rpm; materiale de construcţie compozite. Designerul bărcilor este Michael Peters.