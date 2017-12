Spiritul comunist, boala incurabilă a Fiscului

08:09:32 / 06 Februarie 2016

penibilii

pai madam iosif ana sefa serviciului persoane fizice de la anaf constanta are baza de date, fise platitor varza! tu esti cu platile la zi dar figurezi cu restante, primesti acasa somatii, mergi cu chitantele in mana la ei si nu te baga nimeni in seama, eroare de sistem;apoi mai au tupeul sa te treaca pe lista rusinii si sa-ti publice datele de identitate on line? cei de la autoritatea de supraveghere a datelor ce fac? ii lasa pe cei de la fisc sa ne publice cnp-ul ,adresa,etc? in ce tara traim fratilor?