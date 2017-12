Spiritul lui Grinch bântuie în rândul aleșilor locali din Mangalia și Cumpăna

07:39:03 / 25 Decembrie 2016

Doamne,de ce mai lasat in ignoranta si continui tot asa fara sa ma luminezi cine a fost ,de unde a venit Grinch asta?Si cum de nu stim cum a facut doamna primar de Cumpana de l-a adus si pe acesta in comuna si, iata ca l-a scapat si pe la Mangalia.De fapt spiritul asta este liberal - libertin jucaus ,si vrea sa-si faca de cap prin Dobrogea ,cu traista plina cu mere PMP-iste si apoi va trece Dunarea.De fapt ce sa mai zic Doamne?Era sa-l pierdem pe Mos Craciun si sa vina unul ,Klaus .Avem emisiuni ,,Vocea Romaniei ''unde vin concurenti de alta stirpa cu cantece ale compozitorilor de pe alte meleaguri.Puteau sa zica si astia,,Canta o voce-Romania''Va uitati la ,,Te cunosc de undeva''?Draguta emisiunea dar nu credeti ca ar fi mai bine s-a fie jucate si personalitati artistice de stirpa romaneasca?Doamne,fa ceva ca sa nu-i uitam pe ai nostrii si nu exagera in a ne prezenta numai ,golaneala,saracia,voluri ,hotii,crime din tarisoara noastra si mirajul muncii ,,de afara''la cules capsuni si ingrijirea persoanelor in varsta.Si va doresc ...,,MERI CRISTII-MAN''?