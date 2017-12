Spital în locul centrului de afaceri, la Năvodari

Discuțiile despre înființarea unui spital în Năvodari nu sunt de actualitate. Încă din 2009, administrația locală a încercat să obțină fonduri și sprijin guvernamental pentru deschiderea unei unități medicale în oraș. Nicio încercare nu a dat roade, astfel că autoritățile locale au fost nevoite să caute noi soluții. Așa se face că, în urmă cu doi ani, administrația a depus un proiect pentru construirea unui centru de afaceri, care, după cinci ani de funcționare, poate fi transformat în unitate spitalicească sau în centru administrativ. „Ideea este că, în urmă cu șase ani, nu am avut posibilitatea să depunem un proiect pentru înființarea unui spital, atât de necesar în zonă. Însă am putut să depunem un proiect pentru o clădire de birouri, în care avem posibilitatea, peste cinci ani, să amenajăm un spital”, a spus primarul Nicolae Matei. El a mai explicat că decizia finală în acest sens va fi luată abia peste cinci ani, când Uniunea Europeană, care a asigurat 50% din finanțarea proiectului, va permite schimbarea destinației clădirii. „În principiu, avem trei posibilități. Fie vom transforma centrul într-un spital, fie va deveni clădire administrativă din cadrul Primăriei, fie își va păstra destinația actuală. Dar asta va depinde și de posibilitățile pe care le vom avea la momentul respectiv”, a mai explicat Matei. Clădirea, ale cărei costuri se ridică la aproape 30 de milioane de lei, ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an.