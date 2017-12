Spital materno-infantil în locul heliportului?

În locul heliportului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa s-ar putea construi un spital materno-infantil. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă, a declarat că actualul heliport nu este amenajat în cel mai potrivit loc, din cauză că bolnavii au de parcurs un drum lung pînă la elicopter, dar şi invers. „Nu este normal ca bolnavii să fie transportaţi cu tărgile atîta drum. În tot acest timp se pot întîmpla multe (au existat situaţii cînd bolnavii au fost răsturnaţi de pe tărgi, viaţa lor fiind astfel pusă în pericol - n.r.). Consider că heliportul ar trebui să fie amenjat cît mai aproape de Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU)”, a explicat managerul. Cum heliportul trebuie să fie amenajat astfel încît să atingă înălţimea celei mai mici clădiri din zonă, dr. Căpăţînă are în plan amenajarea unui nou heliport în curtea SCJU, accesul în UPU să se facă printr-un tunel. „Deocamdată sîntem la stadiul de discuţii. Este o soluţie, dar trebuie să discutăm cu proprietarii spaţiilor, respectiv reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa”, a explicat dr. Căpăţînă. „Ar fi foarte simplu, iar bolnavii ar ajunge în cel mai scurt timp la urgenţă. Pe de altă parte am rezolva şi problema spitalului materno-infantil, clădire care ar putea să fie ridicată foarte simplu în actualul spaţiu al heliportului”, a mai spus managerul SCJU. Conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ caută o sursă de de finanţare europeană pentru acest proiect, dar ia în calcul şi sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.