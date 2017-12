Spitale în faţa unor probleme greu de evitat!

La începutul lunii septembrie precizam că situaţia Spitalului Orăşenesc Cernavodă se schimbă favorabil, eforturile autorităţilor locale, dar şi ale conducerii unităţii sanitare începând să-şi arate roadele. Imediat ce unitatea sanitară a primit (în urmă cu trei luni, n.r.) clasificarea IV, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii - şi în urma analizării planului de conformare întocmit de managerul Ioan Sponoche şi aprobat de primarul oraşului Mariana Mircea – au început să se caute soluţii pentru ca unitatea sanitară să fie cât mai necesară locuitorilor, dar nu numai. S-a dovedit că planul de conformare este aplicat corect, iar îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite cetăţenilor din oraş, dar şi celor din localităţile vecine, este tot mai vizibilă. Mai exact, potrivit managerului, spitalul a achiziţionat deja un analizor sanguin care realizează diferite seturi de analize, secţia radiologie a fost îmbunătăţită prin folosirea echipamentului radiologic Mercury, aflat în spital de mai mulţi ani, dar neexploatat, numărul cadrelor medicale de specialitate a crescut. Spitalul din Cernavodă are acum un anestezist, un medic pentru specializarea obstetrică ginecologie, un medic pediatru, un medic chirurg.

SPITALUL DIN CERNAVODĂ FUNCŢIONEAZĂ CU O LINIE COMPLETĂ DE GARDĂ, CU TOATE SPECIALIZĂRILE, ASTFEL ÎNCÂT URGENŢELE SĂ NU MAI FIE TRIMISE LA SPITALELE DIN MEDGIDIA SAU CONSTANŢA

ŞI TOTUŞI... PROBLEME GREU DE EVITAT Şi cum în România nicio unitate sanitară nu-şi poate desfăşura activitatea medicală fără probleme, şi Spitalul din Cernavodă a trecut prin aşa ceva. Este vorba despre activitatea de laborator, care a fost întreruptă pentru o scurtă perioadă, niciuna dintre părţi nemaifiind de acord cu prevederile contractuale. „N-am avut ce face. Am încheiat astfel socotelile cu vechiul laborator şi am încheiat un contract pentru trei luni cu laboratorul Synevo. Este adevărat că a existat o scurtă perioadă în care au fost şi situaţii când n-am avut de ales şi bolnavii şi-au plătit unele analize. Asta până am demarat procedurile pentru noul contract”, a explicat managerul spitalului. De partea cealaltă, însă, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, a afirmat că întreruperea de contract cu un laborator de analize medicale în cadrul unui spital nu face cinste unui manager. Chiar dacă din acest motiv nu au fost situaţii extreme, neexistând niciun risc pentru pacienţi, aşa cum a reieşit din controlul ce a fost întreprins de către specialiştii DSPJ, directorul dr. Dina a declarat că managerul riscă o sancţiune între 2.000 şi 4.000 de lei. „Îmi asum. Din păcate, nu am avut de ales”, a spus managerul spitalului. În această dimineaţă, dr. Sponoche va răspunde în faţa reprezentanţilor DSPJ.