Spitale susţinute financiar de bolnavi!

Au trecut luni bune de când bolnavii din România, plătitori la Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, „cotizează” suplimentar la Sănătate. Pacienţii scot bani grei din buzunare atunci când ajung în spitale, unităţile sanitare neavând mai nimic. De nenumărate ori managerii de spitale au atras atenţia autorităţilor că nu sunt bani pentru asigurarea tratamentelor bolnavilor, şi că sunt nevoiţi să-i pună să-şi cumpere multe dintre medicamente şi materiale sanitare. Chiar dacă am intrat într-un nou an de aproape două luni, criza din Sănătate persistă, iar lucrurile nu par să se amelioreze. Şi în continuare managerii spitalelor trag semnale de alarmă că situaţia nu este deloc una firească, iar bolnavii îşi cumpără, în continuare, medicamentele. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a declarat că bolnavii nu au de ales şi scot bani din buzunare pentru unele medicamente. „Noi putem să asigurăm doar tratamentele de urgenţă. Din păcate situaţia financiară nu ne permite mai mult”, a declarat managerul. El a explicat că se fac eforturi foarte mari pentru plata salariilor, a achitării dărilor către stat, în contextul în care Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa nu acoperă toate serviciile prestate de către spital. „Spitalul ar avea nevoie, pe lună, de 7,5 – 7,8 milioane lei. Noi am primit, pentru ianuarie, doar 5,6 milioane lei, plus datoria de pe luna trecută (decembrie - n.r.), de 1,2 milioane lei, deşi serviciile prestate de noi au avut o valoare mai mare cu circa 1,4 miliarde lei vechi”, a mai declarat şeful unităţii sanitare.