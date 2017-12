Spitalele au nevoie de sânge!

08:44:27 / 02 August 2014

Se sta cu orele!

Donez ....dar nu frecvent pentru ca mi-e greata sa vin sa stau cu orele! Vreti ca populatia sa doneze sa aiba simt civic ptr cei aflati la necaz iar spitalul, ministerul....nu angajeaza personal ! De cate ori am venit am stat cel putin 2-3 ore! Eu si sotul meu nu venim ptr acele bonuri, ptr abonamentul de o zi sau scutire de la serviciu dar ma incearca un sentiment de umilinta cand vin si stau langa acei oameni in mare parte nevoiasi care vin strict ptr bani! Daca as sta mai putin nu m-ar mai incerca acest sentiment ce ma face sa renunt! Cum pot eu sa-mi conving o prietena sa vina cu mine cand toata lumea e in criza de timp! Deci ...concluzia este ca ar mai trebui personal angajat!