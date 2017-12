Spitalele, „ţepuite” de distribuitorii de materiale sanitare

Spitalele din România „cad”, de multe ori, în plasa distribuitorilor de materiale sanitare, unităţile cu paturi trezindu-se, la livrarea produselor, în ciuda comenzilor făcute, cu alte materiale, de cea mai proastă calitate, care nu pot fi folosite, sau dacă sînt, pierderile pentru unităţi sînt substanţiale. Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a anunţat că unitatea s-a confruntat chiar zilele trecute cu o asemenea problemă. „Am comandat seringi de o anumită calitate (chinezeşti - n.r. ), iar atunci cînd am primit produsul am constatat că este altceva, de o calitate îndoielnică. În loc să se folosească o seringă, aşa cum este normal, cadrul medical este nevoit să folosească chiar şi două seringi, pentru că acestea scapă lichid pe lîngă piston”, a explicat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă. Reprezentanţii firmei în cauză au spus că nu au mai avut produsul în stoc şi că pot oferi, pentru compensare, şi alte produse. „Noi nu avem nevoie de alte produse. Ştim de la bun început care sînt necesităţile, aşa că avem nevoie doar de produsele cerute de noi. Doresc ca atunci cînd s-a contractat ceva să ne fie adus acel ceva”, a mai spus managerul. Paradoxul este că producătorii din România, care realizează seringi de bună calitate, exportă toate produsele, ce-i drept preţul fiind unul mai mare, în schimb ce spitalele din România achiziţionează produse fabricate în alte ţări. „Nu zic că în China se fabrică produse de proastă calitate, însă noi am cerut o anumită comandă”, a mai spus managerul SCJU. El are în plan o discuţie cu deputaţii şi senatorii din Constanţa pentru a ridica această problemă în Parlament. „Atunci cînd se depistează că o firmă nu se ţine de cuvînt şi nu livrează produsul cerut de spital, să nu mai aibă dreptul să mai participe la licitaţie, fapt care, din păcate, nu este prevăzut în legislaţia românească”, spune dr. Căpăţînă.

Cu distribuitorii, la negocieri...

În perioada imediat următoare, conducerea SCJU îi va invita la negocieri pe toţi reprezentanţii distribuitorilor de medicamente cărora nu li s-au putut plăti în cele 180 de zile sumele restante la medicamente sau materiale sanitare. „SCJU înregistrează întîrzieri la plata unor distribuitori, de circa 25 de miliarde lei vechi”, a spus managerul. Chiar şi în aceste condiţii, dr. Căpăţînă a declarat că nu a simţit o presiune din partea acestora şi că livrările sînt onorate în continuare. „Nu avem nicio problemă în ceea ce priveşte aprovizionarea spitalului”, a mai spus managerul.