Spitalul Clinic Judeţean, în renovare

În anul 2004 a început reabilitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, însă în noiembrie 2005, lucrările au fost sistate. Într-un an s-a reuşit reabilitarea etajelor VI şi IX şi a Secţiei de Diabet, dar, la un an de la demararea lucrărilor, Guvernul Portocaliu al Alianţei a blocat fondurile destinate reparaţiilor, iar secţiile aflate în reconstrucţie au rămas nefinalizate, unele în stadiu de execuţie de 98%. A urmat un lung şir de încercări de reluare a lucrărilor. În aprilie 2006, deputaţii PSD de Constanţa au primit aviz negativ în Parlament la interpelarea prin care solicitau alocarea fondurilor necesare reluării lucrărilor de renovare a Spitalului Judeţean de Urgenţă. Abia în decembrie 2006, ca urmare a unui amendament la Legea bugetului pe 2007, au fost alocate fonduri pentru continuarea reabilitării. Ulterior, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a reluat discuţiile cu antreprenorul general pentru reînceperea lucrărilor, acţiune concretizată luna aceasta, prin semnarea actului adiţional la contractul iniţial. Lucrările din acest an sînt finanţate cu două milioane de euro, un milion alocat de CJC, conform hotărîrii adoptate în octombrie 2004, şi un milion de euro de Ministerul Sănătăţii Publice, aşa cum s-a stabilit odată cu aprobarea amendamentului la bugetul naţional. “Astăzi (n.r. - ieri) au început lucrările la spital. Se fac măsurători şi echipele de muncitori au sosit deja. Pe 25 octombrie am făcut reinaugurarea lucrărilor, care au început efectiv pe 30 octombrie”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Social-democraţii intenţionează să negocieze la sînge alocarea unei sume mult mai mari pentru spital anul viitor, cînd vor cere 100 de milioane de euro.