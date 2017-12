Spitalul de Boli Infecţioase, prima unitate sanitară din judeţ renovată la standarde europene

După ani de tergiversări, lucrările de renovare a Spitalului de Boli Infecţioase au ajuns la final. Recepţia clădirii a fost făcută, ieri, de primarul Constanţei, Radu Mazăre, împreună cu managerul unităţii sanitare, dr. Sorin Rugină. “Este un proiect început de mult şi întrerupt la un moment dat. Mulţumită braţului întins de Primăria Constanţa şi de Consiliul Local Municipal Constanţa, lucrarea a putut fi realizată şi reparaţiile au mers într-un ritm alert. Într-un final, lucrările s-au încheiat. Acest spital se apropie foarte mult de dorinţele populaţiei, deoarece avem condiţii foarte bune de spitalizare”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină. Conducerea spitalului spune că acestea au fost primele lucrări de renovare din istoria unităţii sanitare. “Reparaţii capitale nu s-au mai făcut nicicodată aici. Credem că sîntem un model pentru celelalte spitale din judeţ. E greu să modernizezi un spital care funcţionează în acelaşi timp în care se lucrează”, a declarat dr. Rugină. “Finalizarea reparaţiilor este un moment de bucurie, dar nu era obligaţia Primăriei să finanţeze aceste lucrări. Nu ştiu ca în ţară să mai existe vreun spital orăşenesc reparat de primărie. Lucrările au fost începute de Ministerul Sănătăţii Publice, trebuia să fie terminate de acelaşi minister, însă ele au fost abandonate şi spitalul ne-a revenit nouă în anul 2004. Am găsit rezerve ca să îl reparăm. La fel s-ar fi întîmplat şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Dacă acum am inaugurat Spitalul de Boli Infecţioase, peste cîteva luni am fi făcut acelaşi lucru la Spitalul Judeţean. N-a fost să fie. Acolo va trebui să mai aşteptăm. Sînt nemulţumit că domnii de la Bucureşti nu alocă bani şi Constanţei. Ministerul Sănătăţii ar fi trebuit să aloce bani renovării spitalului şi primăria să investească fondurile în alte lucruri necesare orăşenilor”, a declarat primarul Constanţei.

Construit în 1926, Spitalul de Boli Infecţioase, cunoscut şi sub numele de Spitalul Municipal, era o ruină înainte de demararea lucrărilor de renovare. Începute în 1999, acestea au fost sistate pînă în 2004, cînd Primăria Constanţa şi Consiliul Local Municipal au alocat 33 de miliarde de lei vechi pentru reluarea lucrărilor. “În 1999, o organizaţie neguvernamentală şi-a manifestat interesul pentru a repara instalaţiile sanitare din sectorul destinat copiilor bolnavi de HIV-SIDA. Acel ONG a adus mai multe ţevi care nu se potriveau sub nicio formă la instalaţiile sanitare şi pentru că am atras atenţia asupra acestui fapt, mi s-a făcut o reclamaţie la Ministerul Sănătăţii în care s-a specificat că mă opun lucrărilor de renovare. Se poate spune că reconstrucţia a început din cauza unei reclamaţii, deoarece din cauza întregii situaţii am ajuns în faţa Ministrului Sănătăţii care a fost de acord cu începerea renovării spitalului. Astfel, s-a consolidat parterul şi, o perioadă, lucrările s-au sistat. În 2000 au fost reluate, apoi stagnate din nou. Pentru că renovarea se făcea cu greu, Primăria Constanţa ne-a ajutat şi, în 2004, au demarat lucrările într-un ritm rapid, alocînd 33 de miliarde de lei vechi, sumă suplimentată apoi pînă la 40 de miliarde de lei. Este de apreciat faptul că Primăria a acceptat să se apuce de repararea unui spital atît de vechi, care era cel mai prăpădit”, a declarat dr. Rugină. Cei care lucrează în unitatea sanitară îşi aduc aminte că subsolul spitalului era insalubru, fiind un pericol de îmbolnăvire pentru medicii care aveau vestiarele acolo. După ce au fost efectuate lucrările, subsolul s-a transformat radical, acolo fiind înfiinţat Serviciul de Primire Urgenţe, laboratoare şi cabinete de analize. La parter se află saloanele pentru internarea de zi, la etajul I este farmacie, iar mansarda s-a transformat în Corp Administrativ. Mobilierul Spitalului de Boli Infecţioase a fost primit de la membrii Clubului Rotary, care are de gînd să ajute unitatea sanitară şi pe viitor. “Am adus mobilier pentru spital şi vrem să ajutăm pe cît posibil medicii, dar şi pacienţii. La sfîrşitul acestei săptămîni va avea loc un bal de caritate şi din fondurile strînse vom achiziţiona aparatură pentru recoltarea probelor de sînge”, a declarat secretarul Rotary International, Romeo Busuioc. Deşi lucrările au fost finalizate, nu toate compartimentele funcţionează, deoarece nu au fost montate încă lifturile şi nici rampele de acces pentru persoanele care nu se pot deplasa. Conducerea unităţii sanitare susţine că, în scurt timp, spitalul se va ridica la standarde europene şi din punctul de vedere al aparaturii, cu atît mai mult cu cît se va înfiinţa o Secţie de Terapie Intensivă pentru eventualii pacienţi care contractează virusul gripei aviare.