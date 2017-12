Spitalul de Boli Infecţioase, subfinanţat

Similar unităţilor sanitare din ţară, dar şi din judeţ, şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa se numără printre spitalele subfinanţate. Cu greu conducerea unităţii sanitare cu profil infecţionist reuşeşte să asigure cele necesare desfăşurării activităţii medicale. „Ni s-a promis o rectificare pentru august, dar suntem aproape de finele termenului şi nu am primit absolut nimic. În plus, noi nu am putut face achiziţii până în luna iunie a acestui an pentru că nu am avut contract cu Casa de Asigurări şi am mers pe acte adiţionale”, a declarat managerul SCBI Constanţa, dr. Stela Halichidis. Ea a completat că a fost încheiat un proces verbal cu un buget mai mic faţă de 2010, în urma întâlnirii dintre managerii de spitale şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate şi ai Casei de Asigurări de Sănătate. Dr. Halichidis spune că dacă nu primeşte rectificarea promisă, nu va mai avea medicamente şi materiale sanitare.