Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, în cădere liberă

19:00:46 / 24 Septembrie 2014

Bataie de joc

Aveti mare grija la alegerile pe care le faceti. In luna mai m-am operat de ligament incrucisate si menisc si am luat o infectie din spitalul OCH( jud Constanta ) fiind operat de Toma Cucu. A urmat o a doua operatie tot fara success care mi-a facut si mai mult rau pentru ca s-a instalat o anchiloza foarte puternica. A urmat si o a treia operatie , dar nu la acelasi doctor si totul pare ca merge bine acum. Mentionez ca pe langa mine au mai fost si alte 4 personae, care se afla intr-o situatie mult mai grava decat mine. NU MERGETI LA ACEST DOCTOR!!! Poate nu are legatura cu articolul dar doresc sa stie cat mai multa lume cine este acest doctor