Spitalul de urgență, transformat în... creșă!

12:06:21 / 03 Decembrie 2014

un fel de normalitate

Ce-s vinovati copiii aia c-au parintii pe care-i au? Intr-un fel, asa tembeli cum au fost ca i-au facut fara rost, macar e posibil sa fie mai cald in spital decat prin casele lor, astfel ar face un gest cat de cat rational, desi cel mai bine ar fi sa-i dea de tot in grija statului, ca daca e cum scrie in articol "cu varste pana in 3 ani", probabil s-ar gasi cineva sa-i adopte, pe unii, iar atlii cel putin pana la 18 ani ar mai merge, ar avea o calificare minimala, asa, n-au sa fie dati nici la scoala, sau daca au sa fie or sa o abandoneze, trimisi la cersit sau alte nenorociri. Acu scriu degeaba, ca oricum niciun parinte care-si lasa copilul prin spital presupun ca nu citeste telegrafonline, da personal nu-i condamnd asa tare, si asa ne fura statul asta pe toti, daca tot e sa fie abuzat macar sa fie asa. Cat despre oamenii strazii, din ce vad prin filme, ca habar n-am daca chiar asa se intampla, ba diverse culte religioase ori societati civile, fac o cantina, le dau de mancare zilnic, pot dormi noaptea, da aici nu stiu sa se existe astfel de servicii, poate doar ocazional nu in mod regulat, sa aiba unde sa se duca sa manance macar o data pe zi, si sa aiba unde dormi iarna. Asa ca, ii inteleg si pe ei, ca profita de spital. Si intr-un fel ma si bucur, ca sunt singurii pacienti care nu dau spaga, sa mai faca si ei munca voluntara.