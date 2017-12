Spitalul de Urgenţă, ameninţat de criză!

Cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - întîmpină mari dificultăţi în ceea ce priveşte aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare. „Avem datorii mari, aşa că unii distribuitori de medicamente şi materiale sanitare nu ne mai onorează comenzile în totalitate sau nu le mai onorează deloc. De exemplu, am solicitat unei firme 3.000 de soluţii perfuzabile şi am primit doar o mie”, a declarat, nemulţumită, directorul medical al SCJU, dr. Liliana Tuţa. Dacă unii distribuitori înţeleg situaţia şi aşteaptă liniştiţi banii, alţii nu mai răspund la comenzi, iar dacă o fac, comenzile sînt în număr mult mai mic, tocmai pentru ca sumele restante să fie mai mici. Acest lucru se resimte tot mai mult pe secţii, cadrele medicale fiind nevoite să trimită aparţinătorii bolnavilor să cumpere medicamente, dar şi materiale sanitare, multe dintre ele fiind indispensabile actului medical. „Noi la copii avem mari probleme. Pornind de la banalul leucoplast. În loc să primim unul special pentru copii, astfel încît să nu irite, sîntem nevoiţi să folosim produse care irită pielea copiilor. Avem internaţi pacienţi mici, de doar cîteva zile”, a declarat, la rîndul său, şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, prof. univ. dr. Constantin Tica, care a mai adăugat că au existat situaţii cînd în loc să primească ustensile pentru copii, a primit pentru adulţi. Şi nu este singurul exemplu. Sînt pacienţi care recunosc că şi-au trimis rudele ori prietenii să le cumpere unele produse sau materiale sanitare pentru că spitalul nu le are, sau dacă le are, nu sînt printre cele mai bune produse. „Medicii ne spun că avem de ales. Spitalul oferă un produs ieftin, de cea mai proastă calitate, iar dacă dorim ceva mai bun, putem să mergem să cumpărăm. Cine îşi doreşte oare să fie tratat cu un medicament mai puţin eficient, atunci cînd ştie că pe piaţă există ceva mult mai bun? Eu îmi permit, am bani să mă tratez cu cele mai bune medicamente. Asta e, le cumpăr”, spune un bolnav internat în SCJU. Alţii însă nu au de ales şi se mulţumesc cu tratamentele pe care le oferă unitatea sanitară, atunci cînd aceasta dispune de produsele respective.