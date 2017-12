Spitalul de Urgenţă, comparat cu spitale din Franţa!

Mai muţi manageri de spitale din ţară au avut ocazia, ieri, în cadrul unui curs de management, să viziteze cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, le-a prezentat colegilor din ţară proiectele ce au putut fi implementate la Constanţa, atât cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, dar şi al Ministerului Sănătăţii. „În cel mai scurt timp vom pune în funcţiune un nou sistem de acces în spital, de data aceasta unul modern, similar multor sisteme din cadrul unor spitale din străinătate. Fiecare pacient va avea posibilitatea să acceseze o tabletă, de unde îşi va putea lua unele informaţii”, a declarat dr. Căpăţână. Managerii prezenţi au vizitat clinicile ortopedie şi traumatologie, chirurgie cardiovasculară, oncologie, dar şi Unitatea de Primire Urgenţe, laboratorul de analize medicale şi noul serviciu de imagistică. „Ceea ce am văzut aici face parte din visele mele. Se vede implicarea, se vede că autorităţile îşi doresc un spital ultramodern pentru pacienţii din acest judeţ. Deci, se poate!”, a declarat directorul de îngrijiri medicale al Spitalului din Miercurea Ciuc, Ildiko Domokos. Şi nu este singurul manager care a rămas plăcut impresionat de realizările SCJU. Managerul Spitalului din Filiaşi, Ioana Dumitru, este de părere că un spital cu o activitate atât de mare, cum este cea a SCJU din Constanţa, trebuia să-şi externalizeze serviciile. „Este singura soluţie pentru ca spitalul să funcţioneze aşa cum trebuie. Ce am văzut aici (la SCJU - nr.) am văzut şi în mari spitale din Franţa”, a spus managerul, care este convins că fără o colaborare cu factorii locali, dar şi politici, nimic nu s-ar fi realizat. Managerul Centrului de Cardiologie din Craiova, Mirela Văcaru, este şi ea convinsă că un obiectiv extrem de important, aşa cum este reabilitarea unui mare spital, poate fi îndeplinit doar cu sprijinul autorităţilor, dar pentru asta trebuie să existe o excelentă colaborare. „Ne bucurăm că Spitalul de Urgenţă este apreciat de managerii care au avut ocazia să vadă proiectele ce au fost duse la îndeplinire, mulţi dintre ei spunând că vor să le ia ca şi exemple demne de urmat”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, dr. Constantin Dina.