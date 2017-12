Spitalul de Urgenţă, dator cu peste 13 milioane lei

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa are de achitat peste 13 milioane lei către furnizorii de servicii medicale şi medicamente, bani în care sînt incluse şi sumele la termen pe care trebuie să îi achite în perioada imediat următoare. Managerul unităţii sanitare, dr. Dan Căpăţînă, a declarat că aproximativ jumătate din sumă este la termen şi că nu o consideră datorie pentru că nu s-a depăşit încă data stabilită pentru plată. Deci, SCJU are de plătit 380 mii lei firmelor care asigură hrana pacienţilor, peste 7,5 milioane lei pentru aprovizionarea cu medicamente şi 1,65 milioane lei pentru distribuitorii materialelor sanitare, necesare spitalului. Potrivit reprezentanţilor SCJU, unitatea s-a aprovizionat cu reactivi pentru laboratorul de analize, dar nu numai, în valoare de 830 mii lei şi dezinfectanţi de peste patru sute mii lei, sume pe care trebuie să le achite în cel mai scurt timp. Utilităţile au fost plătite eşalonat, astfel că şi aici restanţele au ajuns la cîteva sute mii lei. La capitolul alte cheltuieli, datoriile sînt de 1,7 milioane lei. Dacă pînă în urmă cu două săptămîni furnizorii erau nemulţumiţi şi trimiteau o serie de notificări SCJU, acum se pare că ei au înţeles şi nu mai presează unitatea sanitară. Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate aşteaptă răspuns pentru suplimentarea de 120 mii lei solicitată zilele trecute unităţilor sanitare din Constanţa. Managerul SCJU a recunoscut că există o subfinanţare şi că prestează servicii suplimentare care nu se plătesc. “Avem de recuperat şi bani din 2008, sumă ce ajunge la aproximativ 2,5 milioane lei”, a mai spus dr. Căpăţînă, care a adăugat că unitatea are de recuperat aproximativ 5 milioane lei din depăşirile valorilor contractuale. “Dacă am intra în posesia lor, spitalul ar putea să plătească 90% din datoriile vechi către furnizori şi, treptat, să încercăm să ajungă la zi cu plăţile”, a mai adăudat dr. Căpăţînă.