Spitalul de Urgenţă, „dotat” cu un heliport sigur!

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa – cea mai mare unitate sanitară din judeţ – are, de vineri, în „dotare”, un heliport modern şi cât se poate de sigur în ceea ce priveşte acordarea ajutorului pacienţilor. Acest proiect a putut fi posibil cu ajutorul militarilor americani care participă la exerciţiul Black Sea Rotational Force 11 şi care fac parte din corpul infanteriştilor marini ai SUA de la baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu. „Sunt emoţionat pentru că sunt alături de foştii mei colegi. Sunt ofiţer în rezervă şi ani la rând am fost alături de cei din armata română şi o scurtă perioadă de timp, la un curs de instruire, alături de cei din armata americană. (...) Sunt emoţionat pentru că, prin funcţia pe care o deţin, inaugurez acest heliport care va sluji pentru ceea ce înseamnă evacuare de urgenţă, nu numai pentru civili, ci şi pentru militari. Ceea ce au făcut militarii americani este un lucru deosebit. Le mulţumesc şi sper ca astfel de colaborări să continue pentru că suntem aici, alături de ei, pentru toate necazurile posibile prin care trec. Sper ca acest heliport să fie cât mai puţin folosit”, a declarat, înainte de inaugurarea heliportului, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. La rândul său, comandantul Detaşamentului Puşcaşilor Marini ai SUA, Nelson Cardella, a declarat că acest proiect este un simbol pentru parteneriatul dintre România şi SUA, iar obiectivul militarilor americani a fost atins, respectiv de a lăsa în urmă o moştenire pozitivă şi durabilă. „Sunt mândru de realizările militarilor mei şi sunt mândru şi fericit că am construit un parteneriat şi mai puternic cu România, cu forţele Armatei române şi cu comunitatea din Constanţa, care ne-a fost o gazdă primitoare şi generoasă timp de cinci luni”, a adăugat comandantul Cardella. Directorul exerciţiului Black Sea Rotational Force -11, căpitanul comandor Gigi-Cristinel Uce, a transmis mesajul şefului Statului Major al Forţelor Navale din România, viceamiral Aurel Popa: „Inaugurarea platformei de aterizare pentru elicoptere reprezintă un eveniment deosebit pentru Constanţa, pentru populaţia din zonă, dar şi pentru militarii staţionaţi aici, atât militari români, cât şi militari străini. Platforma de operare a elicopterului este destinată transportului urgenţelor medicale la şi de la Spitalul de Urgenţă şi permite aterizarea elicopterelor militare varianta Medevac (elicoptere de salvare) şi a celor din sistemul naţional SMURD. Platforma pentru operarea elicopterelor va fi folosită de către militarii americani sau de către cei din statele partenere care vor participa la exerciţiile de antrenament de la centrul administrativ de la Mihai Kogălniceanu, poligonul Babadag, dar nu numai”. Nu în ultimul rând, el a transmis că „existenţa acestei facilităţi în cadrul Spitalului de Urgenţă, cea mai importantă structură medicală din această zonă, va aduce o îmbunătăţire majoră a serviciilor medicale de urgenţă, reducându-se substanţial timpul de acordare a asistenţei medicale în situaţii de urgenţă. Lucrările militarilor americani au constat în demolarea vechiului heliport, vechi de 25 de ani, şi construirea unei platforme noi de aterizare. Lucrările au durat aproximativ o lună şi au costat 50.000 de dolari, finanţarea fiind asigurată de militarii americani.