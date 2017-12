Spitalul de Urgenţă, supraaglomerat!

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa este cea mai aglomerată unitate sanitară din judeţ. Aici, de cele mai multe ori, bolnavii sînt internaţi în condiţii improprii din cauza spaţiului insuficient. Stau fie cîte doi într-un pat, fie pe tărgi, fie pe unele paturi improvizate, iar atunci cînd saloanele sînt pline, tărgile cu bolnavi sînt aşezate pe holuri. În aceste zile, Clinica de Chirurgie II a unităţii sanitare, dar şi cele de pediatrie, sînt cele mai aglomerate, bolnavii fiind spitalizaţi chiar şi cîte doi într-un singur pat. „Numărul mare de solicitări a dus la o supraaglomerare în această perioadă”, a spus şeful Clinicii de Chirurgie II a SCJU, prof. univ.dr. Vasile Sîrbu. Medicul nu exclude varianta ca, din cauza aglomeraţiei, la un moment dat, bolnavii programaţi pentru intervenţiile chirurgicale (bineînţeles dacă starea de sănătate permite), să fie amînaţi. Bolnavii vin în număr mare la Spitalul din Constanţa pentru că au încredere în medicii de aici. „Nu am vrut să merg să mă operez în altă parte şi am venit la Constanţa pentru că am aflat că aici sînt cei mai buni medici din zonă, iar aparatura este una de calitate”, a spus un pacient din Medgidia, internat la Clinica de Chirurgie II. Cei care sînt aşezaţi cîte doi într-un pat spun că le este teamă să nu cumva să se lovească la operaţii, însă nu au de ales. „Trebuie să avem în permanenţă două-trei paturi libere, în caz de urgenţă”, a mai explicat şeful Clinicii de Chirurgie II. Şi secţiile de pediatrie ale SCJU sînt suprasolicitate, numărul virozelor respiratorii fiind în creştere în rîndul copiilor.