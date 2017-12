Faptul că Spitalul Orășenesc din Hârșova se află în mari dificultăți financiare nu este o noutate pentru nimeni. Chiar și după ce a fost preluată de administrația locală, unitatea medicală s-a lovit de multe neajunsuri. Totuși, recent, au fost finalizate lucrările de renovare a secției de pediatrie a spitalului, din banii autorităților locale. Totul a fost reabilitat, de la pereți la instalațiile sanitare. Cu toate acestea, pacienții sunt tratați și diagnosticați cu aparatură medicală veche de 60 de ani. Primarul Tudorel Nădrag a explicat că s-a ajuns la această situație pentru că Ministerul Sănătății, care are sarcina de a aloca bani pentru aparatura medicală, nu a dat niciun leu de câțiva ani. „Am făcut mai multe adrese. Chiar și anul acesta am trimis o solicitare. N-am primit niciun răspuns, așa că am decis să achiziționăm din fonduri locale câteva dispozitive medicale moderne de care era mare nevoie”, a spus Nădrag.

APARATURĂ DIN FONDURI PROPRII Practic, pe lângă cei 250.000 de lei pe care i-a alocat Primăria pentru reabilitare, a mai cumpărat un ecograf, un colonoscop și un endoscop. La acestea se adaugă un aparat de chirurgie laparoscopică pe care administrația l-a achiziționat anul trecut. Toate acestea valorează împreună peste 500.000 de lei. Până când se vor aloca bani și de la centru, administrația va depune, săptămâna viitoare, un proiect prin care speră să obțină fonduri pentru reabilitarea termică și pentru achiziționarea de noi dispozitive medicale necesare spitalului.

Până anul acesta, administrația locală a mai achiziționat aparatură medicală de imediată necesitate pentru secțiile ORL și Oftalmologie, cu bani obținuți din împrumuturi. În tot acest timp, în Spitalul Orășenesc din Hârșova au fost tratați mii de pacienți din Hârșova, nouă comune constănțene și câteva sate din județele Brăila și Tulcea.