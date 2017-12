Spitalul Judeţean are o fundaţie non-profit

Cadrele medicale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au înfiinţat o fundaţie non-profit al cărei sediu este în unitatea sanitară. ”Mecena” are ca scop colectarea fondurilor şi a informaţiilor care pot fi utilizate în sprijinul instituţiei sanitare. Conducerea spitalului a decis că înfiinţarea unei astfel de fundaţii este necesară, deoarece atît în ţară, cît şi peste hotare există persoane interesate de îmbunătăţirea activităţii medicale din Spitalul Judeţean. “Există multe persoane de bine care vor să ne ajute şi care se lovesc de multe bariere birocratice. De exemplu, am primit o donaţie de medicamente sanitare în valoare de 25.000 de dolari. Cînd ne-am dus la vamă să ridicăm transportul, am aflat că trebuie să plătim o taxă de 4.000 de euro. Această sumă este foarte mare în condiţiile în care nu ştiam valoarea exactă a transportului, cu atît mai mult cu cît era posibil ca o parte dintre aceste materiale să fi fost second-hand. Dacă ar fi ajuns la noi prin intermediul unei fundaţii nu ar fi trebuit să mai plătim acele taxe vamale”, a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Fundaţia “Mecena” are deschis un cont la banca Română de Dezvoltare - RO 62BRDE140SV42824081400 - unde membrii acesteia aşteaptă donaţiile celor care vor să ajute Spitalul Judeţean.